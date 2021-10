G20: i potenti del mondo a cena bevono il rosso “1.618” Fattoria Colmone della Marca

Daniele Cernilli, critico enologico di fama internazionale, cofondatore del Gambero Rosso, conosciuto anche con lo pseudonimo di DoctorWine, sottolinea che il vino rosso scelto dal G20 “appartiene alla tipologia Moro” ed “è prodotto nel cuore delle Marche, terra di eccellenze enogastronomiche”.

Alla cena vengono serviti anche i vini della Docg di Offida, della tipologia Pecorino.

Dunque le eccellenze delle Marche, e in questo caso di San Severino, sono presenti – tramite il progetto Le Marche al G20 – in una vetrina così illustre come quella del vertice dei Capi di Stato più potenti del mondo.