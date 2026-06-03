Legambiente, ottima partecipazione alla passeggiata nella Valle dei Grilli

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la passeggiata naturalistica organizzata dal circolo Legambiente “Il Grillo”, svoltasi sabato 30 maggio con il patrocinio del Comune di San Severino. Nonostante l’orario pomeridiano, con il ritrovo fissato alle ore 14.30, e il primo caldo stagionale, l’iniziativa ha registrato un’ottima affluenza con quasi 30 partecipanti, molti dei quali arrivati anche da fuori comune, a testimonianza del forte richiamo che il patrimonio ambientale del territorio esercita sulla popolazione.

Il folto gruppo si è ritrovato al Ponte di Sant’Antonio per addentrarsi nella splendida cornice della Valle dei Grilli, dove a guidare i passi e l’osservazione dei presenti sono stati Alessandra Vitanzi e Nicola Postiglione, guide naturalistiche ed esperti botanici. Grazie ai loro interessanti interventi, il pubblico ha potuto riconoscere le molteplici specie vegetali presenti nella valle, scoprendone gli usi gastronomici e officinali, con la raccomandazione fondamentale da parte degli esperti sull’importanza di essere assolutamente sicuri del loro riconoscimento prima di qualsiasi utilizzo per evitare spiacevoli conseguenze. Durante il percorso, i partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di ammirare diverse specie vegetali di eccezionale valore, tra cui alcune orchidee particolarmente rare e sottoposte a severi vincoli di protezione.

Una volta raggiunta la suggestiva chiesa di Sant’Eustachio in Domora, l’attenzione si è spostata sulla ricchezza storica e architettonica del luogo grazie all’architetto Luca Maria Cristini, socio del circolo “Il Grillo”, il quale ha illustrato le origini del complesso monastico, originariamente dedicato a San Michele Arcangelo. Cristini si è soffermato sull’importanza strategica di questo sito, spiegando come il sentiero percorso costituisca una tappa fondamentale della cosiddetta “via breve” di origine medievale, lo storico tracciato che collegava Roma a Loreto passando proprio per Camerino e San Severino. Si tratta di un itinerario lauretano oggi al centro di importanti studi e ricerche che ne stanno riscoprendo non solo la valenza storico-religiosa, ma anche il profondo impatto socio-economico e culturale per tutto il comprensorio, quale espressione del grande patrimonio di questo territorio.

A coronamento dell’incontro, la passeggiata si è conclusa con un piacevole momento conviviale, durante il quale i partecipanti hanno potuto gustare una merenda offerta dagli organizzatori, scambiandosi impressioni e rinnovando il legame con la bellezza del territorio. Il circolo Legambiente “Il Grillo” ringrazia l’amministrazione comunale per il patrocinio, i relatori per il prezioso contributo e tutti i cittadini che, con la loro partecipazione, hanno decretato il pieno successo dell’evento.