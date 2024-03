La Sios Novavetro si ferma per Pasqua dopo aver vinto a Macerata contro la “Paoloni”

Per Pasqua si ferma anche il campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. Prima della sosta la formazione di coach Pasquali ha ottenuto un’importante vittoria al Fontescodella di Macerata contro la “Paoloni”. Un tiratissimo 3-2 che ha confermato quanto sia viva la Sios Novavetro, ancora in corsa per la salvezza. Vinto il primo set col punteggio di 25-19, i settempedani sono stati riacciuffati al termine del secondo parziale, perso nettamente per 25-14. Poi, però, è arrivato il nuovo vantaggio grazie a un terzo set strappato agli avversari al termine di una grande “battaglia” (27-25). I maceratesi, tuttavia, non si sono dati per vinti e hanno impattato 2-2 aggiudicandosi il quarto set col punteggio di 25-20. Decisivo il tie break, molto combattuto, come il resto del match. Alla fine l’ha spuntata la Sios Novavetro per 15-13, portando a casa due punti fondamentali per la sua classifica.

Ecco la situazione del girone: The Begin Volley Ancora 48 punti, La Nef Resalmone Ancona 41, Asd 4 Torri Ferrara 40, Pallavolo Sabini Ancona 38, Paoloni Macerata 30, Sab Group Rubicone 27, Novavolley Loreto 23, San Marino 21, Volley Potentino 20, Pietro Pezzi Ravenna 19, Sios Novavetro e Querzoli Forlì 17, Cucine Lube 16.

Dopo la pausa pasquale la formazione di San Severino giocherà in casa – sabato 6 aprile – contro il Volley Potentino. Si tratta di una sfida-salvezza molto importante, perché in caso di vittoria da 3 punti la squadra settempedana aggancerebbe gli avversari a quota 20.