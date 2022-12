Scivola al quarto posto il Serralta dopo la seconda sconfitta di fila in casa, terza consecutiva, contro il San Ginesio al termine di una gara che ha visto i gialloblù non in buona serata e costretti a giocare con l’uomo in meno gli ultimi 25 minuti quando il risultato era già compromesso visto il doppio vantaggio ospite. Un Serralta che sembra aver perso lo smalto e la sicurezza del brillante inizio di campionato e da qualche tempo si vedono più difficoltà sommate ad alcuni episodi sfavorevoli (vedi oggi i due legni colpiti). Può essere un caso ma l’epilogo particolare con sconfitta avvenuto contro l’attuale capolista del girone E ha cambiato le cose e purtroppo per i settempedani in negativo visto che da quella serata sono giunte solo battute d’arresto. Da segnalare l’esordio in gialloblù di Riccardo Rocci (uno dei nuovi insieme a Tommaso Vissani oggi indisponibile) che ha vissuto però un debutto amaro e breve con infortunio dopo pochi minuti di gioco. Nel prossimo turno il Serralta affronterà la lunga trasferta di Monte San Martino (domenica 11 dicembre).

La cronaca

Ostacolo San Ginesio per un Serralta alla caccia di un pronto e immediato riscatto dopo le due sconfitte consecutive. Avversario sulla carta abbordabile e dunque c’è fiducia per poter puntare ad un risultato positivo. L’inizio di partita non è però benevolo per i gialloblù che prima vedono Cingolani compiere un grande intervento e poi perdere per infortunio Riccardo Rocci che vive così un esordio da neo arrivato molto sfortunato. L’inerzia del match è dalla parte ospite e infatti al 18’ arriva il vantaggio su calcio di rigore assegnato dopo un contatto in area giudicato falloso dall’arbitro. La reazione del Serralta si comincia a vedere al 27’ quando Bambozzi mette una punizione verso il secondo palo dove Enrico Vissani arriva puntuale ma sbaglia da pochi metri. Al 37’ si registra un’altra bella parata di Cingolani che precede una esecuzione balistica pregevole di Bambozzi che viene fermata dall’incrocio dei pali. Al 43’ bel lancio di Panzarani che arriva in area dove Elisei, sganciatosi in avanti, va a deviare di testa anticipando il portiere in uscita ma il pallone va sul fondo. Anche l’avvio della ripresa non è buono per i padroni di casa perché giunge il raddoppio del San Ginesio (8’): punizione dal vertice sinistro dell’area da parte di Santucci che trova un tiro perfetto, preciso e potente che si infila sotto l’incrocio. Piove sul bagnato per i gialloblù quando al 20’ Bonifazi commette fallo beccandosi il rosso diretto. Strada ora tutta in salita per i ragazzi di Palazzi sotto di due reti e di un uomo. Al 22’ Panzarani trova un ottimo suggerimento per Valenti, entrato dopo l’intervallo, che tira prontamente andando a colpire il palo. Il Serralta in questo frangente piace per impegno e orgoglio e tale atteggiamento viene premiato al primo minuto di recupero con la rete di Valenti il quale devia in porta una conclusione dal limite di Moretti.

Formazione Serralta: Cingolani, Paciaroni (46’ Valenti), Rapaccioni, Elisei, Vissani Enrico (81’ Magarelli), Panzarani, Sparvoli, Rocci (8’ Bonifazi), Bambozzi, Cambriani (71’ Cappellacci), Moretti. A disp. Baruni Qazim, Baruni Roland, Fabrizi, Pinkowski. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino