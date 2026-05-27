La Settempeda conferma anche Giorgio Pagliari: “Sono molto contento di rimanere”

La Settempeda non cambia la guida del proprio centrocampo ha punta ancora su Giorgio Pagliari. Arriva dunque un’altra ufficialità in casa biancorossa con la riconferma del numero 8 che affronterà così la terza stagione nel club di San Severino. Settempeda che quindi tiene in organico un altro elemento fondamentale per il suo scacchiere tattico con il figlio d’arte che resta così al centro del progetto tecnico e avrà il compito di orchestrare la manovra e guidare i propri compagni anche nel prossimo campionato. Giorgio ha condiviso totalmente idee e ambizioni dei dirigenti e del mister i quali hanno voluto puntare su di lui con convinzione e fermezza sapendo di poter contare su di un giocatore di qualità ed esperienza. L’ottimo torneo disputato da Pagliari lasciava intendere che la conferma sarebbe arrivata e così è stato per la soddisfazione di tutti, in primis dello stesso Giorgio che subito dopo la firma ha detto: “Sono molto contento di rimanere a San Severino e alla Settempeda. Mi trovo benissimo in questa società, mi sento come a casa. Non ho avuto dubbi e la decisione è stata rapida e naturale dato che so di trovarmi in un ambiente ottimo, in un gruppo sano e unito e sono circondato da persone vere. Sono convinto che la squadra sarà competitiva e con il lavoro e mettendoci la dovuta voglia sapremo fare bene con l’obiettivo di toglierci grandi soddisfazioni”.

r.p.