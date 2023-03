«Il giovedì precedente la gara non ero così sicuro che l’avremmo spuntata. Ho dovuto fare a meno di 4 giocatori, ma non voglio parlare degli assenti. I ragazzi scesi sul parquet hanno dato il massimo e hanno meritato un successo cristallino. Il modo migliore per iniziare la fase ad orologio». Coach Alberto Sparapassi sintetizza così il largo successo (75-43) dei biancorossi settempedani, rinforzati dall’ala Alessandro Buccolini, che per la terza volta in stagione, dopo i due successi della regular season, hanno costretto alla resa i matelicesi. Dopo un primo quarto equilibrato la Rhütten prende il largo con un +26 all’intervallo lungo che non viene più colmato. Sugli scudi Potenza, top scorer assoluto della serata con 20 punti di bottino personale. Non hanno pesato le assenze dei convalescenti Severini (l’intervento al menisco è perfettamente riuscito), Della Rocca (frattura di un paio di costole), Foglia e di Strappaveccia, quest’ultimo tenuto prudenzialmente a riposo per un’infiammazione tendinea. Serata speciale per Nicolò Grillo, tornato sul parquet a distanza di un anno dall’infortunio al legamento del ginocchio subìto proprio in un match col Matelica, suggellata con una beneaugurante tripla. «Per Nicolò, evidentemente – commenta serafico il padre diesse, Guido – il cerchio si è chiuso. Può tornare utile alla causa». La fase ad orologio prosegue ora con due trasferte, la prima delle quali sabato prossimo a Fermo. La Rhütten, intanto, consolida il quarto posto.

RHÜTTEN SAN SEVERINO-VIGOR MATELICA 75-43

RHÜTTEN: Uncini 11 (1 tiro da 3 punti), Grillo 3 (1t. da 3p.), Buttafuoco 2, Fucili 17, Cantani, Massaccesi 5 (1t. da 3p.), Cruciani 7, Ortenzi 2, Magnatti 5, Buccolini 3 (1t. da 3p.), Gharbi, Potenza 20. All. Sparapassi.

VIGOR MATELICA: Cocciale 7, Brugnola 8, Bravetti 1, Fianchini 3 (1t. da 3p.), Zamparini 1, Cingolani 5, Pallotta 10 (2t. da 3p.), Carletti, Conti, Salvucci, Offor, Montanari 2. All. Porcarelli.

Arbitri: Beltrami e Baleani

Note: parziali 15-12, 35-12, 13-8, 12-11; progressivi: 15-12, 50-24, 63-32, 75-43; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini