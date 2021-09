Europei di pallavolo: Giuliani porta la Slovenia in semifinale

La Slovenia è l’ultima semifinalista degli Europei 2021 di volley maschile. La formazione balcanica ha rispettato il pronostico della vigilia e ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-0 (25-21; 25-19; 27-25), spegnendo il grande sogno della squadra rivelazione di questa rassegna continentale, capace di eliminare la Francia, campione alle Olimpiadi di Tokyo, agli ottavi di finale appena due giorni fa. Ai padroni di casa non sono bastati i caldissimi 5.013 spettatori della Ostravar Arena di Ostrava per firmare una nuova magia e si sono dovuti arrendere al cospetto del sestetto guidato da coach Alberto Giuliani.

La Slovenia, che nella fase a gironi aveva perso contro l’Italia e proprio contro i padroni di casa, stacca il biglietto per la semifinale contro la Polonia, in programma sabato 18 settembre (ore 20.30) a Katowice (proprio in Polonia). Dopo i secondi posti nel 2015 e nel 2019, la Slovenia è nuovamente tra le quattro grandi del Vecchio continente e tra tre giorni cercherà di sovvertire il pronostico contro i Campioni del mondo.