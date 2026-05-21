Settempeda, la prima mossa? E’ la riconferma di bomber Franco Guermandi

La Settempeda annuncia il rinnovo di Franco Guermandi. E’ il centravanti classe ’94 il primissimo tassello della rosa biancorossa in vista del prossimo campionato. Trattativa rapida e firma arrivata praticamente subito per una riconferma attesa e non di poco conto. La Settempeda si sta muovendo con idee chiare per capire come comporre il nuovo organico per la stagione prossima, da disputare ancora in Promozione. Da giorni la dirigenza è attiva: contatti, incontri e colloqui. Sono passi questi necessari per sondare il terreno e valutare come procedere. il lavoro finora svolto si è concretizzato con il primo sì, quello di Guermandi che rimane, dunque, in maglia biancorossa e sarà per lui la seconda stagione a San Severino. Per Franco la possibilità, quindi, di lavorare di nuovo agli ordini di mister Pierantoni, allenatore che stima tantissimo l’attaccante e lo ritiene imprescindibile per il suo gioco tanto che la scorsa estate lo ha chiesto e ottenuto. Come caratteristiche e rendimento Guermandi, che è prima punta classica ma bravo anche a fare movimento per supportare la manovra della squadra, è risultato importante sia per il gruppo che sul campo(sette reti il suo bottino)e dovrà assumere recitare un ruolo fondamentale per il reparto offensivo. Tutte le parti esprimono soddisfazione per la permanenza alla Settempeda del numero nove che confida di fare bene e di riuscire a dare il meglio per la causa biancorossa.

Roberto Pellegrino