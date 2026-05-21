“Deus ex machina”, lo spettacolo di Itts e “Il Girasole” in replica al Lanciano Forum

Dopo il successo riscosso al Feronia la settimana scorsa, gli studenti dell’Itts “Divini” tornano in scena con una nuova replica dello spettacolo teatrale “Deus ex machina” (trasposizione della commedia “God” di Woody Allen), in programma venerdì 22 maggio alle ore 21 al Lanciano Forum di Castelraimondo.

L’iniziativa, ospitata dal Comune di Castelraimondo, rappresenta un nuovo importante appuntamento per il laboratorio teatrale dell’istituto, da anni impegnato in un percorso artistico ed educativo capace di coinvolgere studenti, docenti e realtà del territorio.

Particolarmente significativa è la collaborazione con “Il Girasole”, Centro socio-educativo riabilitativo di San Severino che ha contribuito alla realizzazione del progetto confermandosi una presenza preziosa nel promuovere inclusione, partecipazione e condivisione attraverso il linguaggio del teatro. Un’esperienza che valorizza il lavoro di squadra e rafforza il legame tra scuola e comunità, offrendo a tutti un’importante occasione di crescita umana oltre che artistica.

L’evento rientra nel progetto “Insieme nell’arte”, che prevede attività laboratoriali degli studenti soprattutto dell’indirizzo Grafica e Comunicazione, condivise con ragazzi con disabilità, in un percorso autentico di scambio, inclusione e valorizzazione reciproca.

Lo spettacolo, diretto da Gabriela Eleonori, sarà a ingresso libero. Il ricavato della serata verrà devoluto alla Fondazione Monasterio, centro d’eccellenza nella cura delle malattie cardiovascolari.

Un appuntamento che unisce cultura, solidarietà e attenzione al sociale, nel segno di un teatro capace di emozionare e di creare relazioni autentiche.