Sulle strade settempedane il Rally Adriatico: ecco le variazioni alla circolazione

in occasione dello svolgimento del 33° Rally Adriatico e del 6° Rally storico del Medio Adriatico, l’Area Vigilanza del Comune di San Severino ha emesso un’Ordinanza per regolamentare la circolazione stradale nelle zone interessate dalle ricognizioni e dalle prove speciali della manifestazione.

I provvedimenti, concordati per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, comporteranno limitazioni temporanee, divieti e modifiche al traffico nelle località di Santo Stefano, Agello, Stigliano, Serripola e Chigiano.

Ecco le variazioni.

Domenica 24 maggio, per le prove speciali, nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 19 interruzioni non continuative regolate in base ai passaggi delle autovetture iscritte.

Verrà istituito il divieto di transito totale sulla strada comunale Musone – Agello per la prova speciale “Castel Sant’Angelo” della lunghezza di 7,05 km.

Verrà inoltre istituito il divieto di transito totale sulla strada comunale Stigliano – Chigiano/quadrivio Serripola per la prova speciale 3/6/9 “Prati di Gagliole” della lunghezza di 14,96 km.

Il personale designato dalla Prs Group garantirà la vigilanza a presidio fisso delle immissioni stradali dalle abitazioni private situate all’interno del circuito e si attiverà con la sospensione immediata delle prove in caso di necessità dei residenti o di mezzi di emergenza.

Il tratto di Castel Sant’Angelo si distingue per passaggi molto guidati all’interno di zone boscose, mentre la prova di Prati di Gagliole (che parte proprio alle porte di Chigiano) si presenta inizialmente a carreggiata larga e pendenze medie, per poi stringersi in un percorso ondulato ma estremamente ritmato che sale verso l’omonimo altopiano.

Il Rally Adriatico rappresenta la terza prova del Campionato italiano Rally Terra 2026 e il secondo round stagionale del Campionato italiano Rally Terra storico. Una doppia validità che porta sulle strade settempedane sia i moderni e tecnologici bolidi a quattro ruote motrici (Rally2), sia il fascino intramontabile delle regine del passato (come Lancia Delta Integrale, Sierra Cosworth e Porsche 911).