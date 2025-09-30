Elezioni regionali: anche a San Severino vince la coalizione di Francesco Acquaroli, confermato presidente delle Marche

Nel Comune di San Severino, concluso lo spoglio delle schede per l’elezione del presidente della Giunta regionale e dei componenti dell’Assemblea legislativa delle Marche, i risultati nelle 13 sezioni scrutinate hanno registrato, complessivamente, la seguente distribuzione di consensi:
– Francesco Acquaroli, sostenuto dalla lista “Più Marche”, ha ottenuto il maggior numero di preferenze con 3.496 voti, pari al 65,80% dei voti validi;
– Matteo Ricci, sostenuto dalla coalizione “Alleanza del cambiamento”, ha raccolto 1.645 voti, attestandosi al 30,96%;
– Beatrice Marinelli ha conseguito 58 voti (1,09%);
– Lidia Mangani ha ottenuto 39 voti (0,73%);
– Francesco Gerardi ha totalizzato 38 voti (0,72%);
– Claudio Bolletta ha ricevuto 37 voti (0,70%).
A livello regionale, il risultato complessivo ha portato alla riconferma di Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche, con il centrodestra che si è assicurato la maggioranza nell’Assemblea legislativa regionale.
Il dato di San Severino si inserisce in questo contesto generale, evidenziando una significativa prevalenza di voti a favore del presidente rieletto.
A livello di singole preferenze il candidato settempedano di “Civici Marche, Jacopo Orlandani, ha ottenuto nel solo Comune di San Severino 1.352 preferenze (dato ufficioso), risultando di gran lunga il più votato fra i candidati alla carica di consigliere regionale.
Servizio in aggiornamento sulle altre preferenze e sulla futura composizione del Consiglio regionale