Caem, domenica 24 maggio la terza edizione di “Andar per borghi e castelli”

E’ primavera inoltrata ed è ormai tempo di “Andar per borghi e castelli”, il nuovo format del Caem “Lodovico Scarfiotti” che raggiunge quest’anno la sua terza edizione nell’anno del 50° di fondazione del Club. Il raduno dedicato alle auto d’epoca, di carattere turistico-culturale, vedrà la concentrazione degli equipaggi partecipanti presso la sede del Club a Montecassiano, domenica 24 maggio dalle ore 8.30 alle ore 9.30, quando si effettueranno le operazioni preliminari con colazione offerta dallo staff. Alle ore 9.30 sarà data la partenza alle auto storiche che si dirigeranno verso San Severino, Matelica ed Esanatoglia, tappa principale della giornata, dove la carovana si riunirà con gli equipaggi provenienti dal fabrianese che arriveranno invece dal percorso che tocca San Michele e Collamato.

Dalle ore 11 ci sarà la visita guidata del Borgo accompagnati dal sindaco di Esanatoglia e dalla presidente della Pro loco e successivamente alle ore 12.30 circa si ripartirà per frazione Palazzo, dove si potrà visitare il Castello di Malcavalca, che prende il nome dalla famiglia che governò la cittadina fino all’inizio del XIII secolo. Il programma dell’evento avrà poi la parte gastronomica con il pranzo al “Ristorante Vanilà” sempre in località Palazzo, che assicura la cucina tipica delle tradizioni locali con la simpatica aggiunta di linguaggio dialettale e che assolve ad un importante compito sociale, con l’attività svolta insieme a giovani con lievi disabilità intellettive e motorie. Per l’organizzazione della manifestazione lo staff del Caem ringrazia Water M, BCC Recanati e Colmurano, Tecnostampa, Pigini Group, GM Meccanica, Ca.Bi. Gomme e Autofficina F.lli Zacconi.