Calcetto, il Serralta torna subito a vincere: 3-2 in casa del Fabriano

Il pareggio casalingo dell’ultimo turno che non aveva soddisfatto il Serralta viene definitivamente messo in archivio dal ritorno immediato al successo. I tre punti i gialloblù li ottengono passando sul campo dell’Uniboro Fabriano tornando così a marciare spediti tanto da essere ormai nelle zone alte della classifica (attuale quarta piazza). Un Serralta che, dunque, compie il proprio dovere e centra l’obiettivo della vigilia. Match combattuto e non semplice per i settempedani che sono riusciti a spuntarla dopo aver indirizzato la gara nel primo tempo (2-0) per poi vedersi complicare le cose nella ripresa quando i lfabrianesi sono venuti fuori vendendo cara la pelle. Tuttavia l’esito dell’incontro è stato positivo e così il Serralta incamera un risultato ottimo che lancia i ragazzi di Riccio al top verso il prossimo turno quando al Ciarapica sarà di scena la Polisportiva Victoria Cingoli per uno scontro molto interessante (formazioni appaiate a quota 18) con vista play off e contro cui il Serralta concluderà le fatiche dell’anno visto che dopo inizierà la sosta per le festività fino ai primi giorni di gennaio quando il campionato ripartirà. Tornando alla trasferta sul campo dell’Uniboro, dicevamo del bel primo tempo giocato dai gialloblù bravi a mettere sotto i padroni di casa con un uno/due prezioso giunto a pochi minuti dall’intervallo dopo che i primi 25’ erano stati all’insegna dell’equilibrio: prima Suarez e subito dopo Nardi hanno sbloccato la partita con due reti d’autore, cioè due splendide esecuzioni sotto l’incrocio dei pali. Pronti via nella ripresa e il Fabriano accorcia con Petrucci. Match riaperto e di nuovo equilibrio ed incertezza fino alle fasi conclusive quando Gustavo al 22’ trova il guizzo giusto per riportare i suoi sul doppio margine (3-1). Inutile la rete del 2-3 in pieno recupero di Domi per poter riaccendere le speranze dell’Uniboro che si deve arrendere ad un Serralta pratico, cinico e determinato che porta via tre punti preziosi.

Il tabellino

UNIBORO – SERRALTA 2-3

MARCATORI: pt 25’ Suarez, 28’ Nardi; st 2’ Petrucci, 22’ Gustavo, 31’ Domi

UNIBORO FABRIANO: Frascariello, F. Alianello, Bilati, Petrucci, Ciocci, Costantini, Graziano, Trottini, Domi, G. Alianello, Conti, Fabbri. All. Solazzi

SERRALTA: Vignati, Seferi, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Suarez, Bonci, Nardi, Attili, Piccinini, Principi. All. Riccio

Roberto Pellegrino