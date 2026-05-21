I giovani talenti del motocross marchigiano in scena sul circuito del “San Pacifico”

Una bellissima giornata di sport, passione e crescita tecnica ha acceso i motori al crossodromo “San Pacifico”. L’impianto ha ospitato con grande successo il corso teorico-pratico organizzato dal Comitato regionale Marche della Federazione motociclistica italiana, promosso in stretta e proficua collaborazione con il Moto club settempedano.

L’appuntamento ha richiamato ben 21 giovani talenti del motocross e del minicross provenienti da ogni angolo della regione. Per le promesse del vivaio marchigiano si è trattato di un’occasione straordinaria per affinare la tecnica di guida, studiare le traiettorie e perfezionare il proprio stile su uno dei tracciati più iconici, tecnici e impegnativi dell’intero panorama motociclistico italiano. I giovani piloti hanno risposto sul campo con una bellissima prova di maturità sportiva, affrontando con determinazione le sessioni teoriche e i severi test sul fango e sui salti del “San Pacifico”.

A guidare con grande competenza i test in pista sono stati i tecnici federali Danilo Marasca, impegnato nella sua duplice veste che lo vede anche apprezzato presidente del Moto club, ed Adriano Piunti. Sotto lo sguardo attento dello staff tecnico, ogni pilota ha potuto beneficiare di preziosi consigli personalizzati, mirati a elevare la sicurezza e la performance in vista dei prossimi impegni agonistici stagionali.

Ma l’avventura e l’impegno profuso per le giovani generazioni non finiscono qui. Il glorioso impianto di San Severino si appresta infatti a voltare subito pagina per accogliere i campioni di domani in un evento interamente dedicato ai primi passi sulle due ruote. Sabato 23 maggio, dalle ore 14 alle ore 19, il crossodromo San Pacifico ospiterà l’atteso appuntamento con “Hobby Sport Young”.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione sviluppo attività sportive della Fmi in collaborazione con il Comitato regionale e il Moto Club locale, è completamente gratuita ed è riservata a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza precedente, né il possesso di attrezzatura propria: la Federazione motociclistica italiana metterà infatti a disposizione dei piccoli partecipanti i mezzi, le protezioni e la supervisione dei propri istruttori ufficiali.

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul posto, alla presenza di un genitore munito di documenti, oppure preventivamente sul portale ufficiale corsi.federmoto.it. Per scendere in pista in totale sicurezza sono richiesti obbligatoriamente pantaloni lunghi e scarpe chiuse.

Con queste iniziative, il Moto club settempedano e la FMI Marche confermano la centralità strategica del circuito del San Pacifico non solo come teatro di grandi sfide internazionali, ma anche come fondamentale polo educativo e sociale per la promozione dello sport giovanile sul territorio.