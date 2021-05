Banche: in pochi anni siamo passati da nove a quattro filiali

Un tempo, più di 30 anni fa, c’erano solo la Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Piazza del Popolo, e la Banca popolare di Ancona in viale Europa. Poi, dall’Umbria, arrivò la CariFoligno che negli anni Novanta legò il suo nome anche alla gloriosa ascesa del volley maschile in serie B. Dopodiché il boom! Una proliferazione di sportelli bancari pure nella nostra San Severino, fino a contarne ben 9. Oltre ai già citati istituti di credito sono sbarcati in città, in ossequio a una politica di ramificazione territoriale, la Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, il Monte dei Paschi di Siena (entrambe in viale Mazzini), la Banca di Roma (in piazza del Mercato), la Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano (in viale Europa), la Banca dei Sibillini Credito cooperativo di Casavecchia (al rione Settempeda) e, in ultimo, la Banca Macerata (in via Gorgonero).

L’elenco non comprende il tradizionale Ufficio postale, né l’arrivo di Mediolanum (che pure segnò un passaggio importante per la nostra città).

Sono passati parecchi anni: qualcuno ha cambiato denominazione, perché acquisito da gruppi bancari più grandi; altri hanno chiuso la propria filiale nel silenzio generale.

La vecchia CariFoligno, divenuta poi Banca dell’Adriatico, ha lasciato il posto a Intesa San Paolo che, di recente, ha assorbito anche Ubi, la quale – a sua volta – aveva già incorporato Banca Marche (ex Cassa di risparmio della provincia di Macerata).

Di conseguenza a San Severino, per un breve periodo, hanno operato contemporaneamente due filiali di Intesa: un “lusso” che il gruppo non si è concesso accorpando ben presto il doppio “sportello”.

Conclusione?

La banca in via Ercole Rosa, insediatasi lì con la mitica CariFoligno, è stata chiusa e tutti i clienti sono stati dirottati nella struttura di proprietà ammodernata di recente in viale Europa. Lì erano stati già trasferiti i conti e il personale dell’ex Banca Marche di Piazza del Popolo.

Un accentramento del servizio, insomma, dettato da molteplici esigenze che, stando alle continue lagnanze ricevute da “Il Settempedano”, sembra creare però qualche disagio, soprattutto in relazione alle normative anti-Covid del momento. Inoltre, il bancomat in piazza non sempre funziona, quello (doppio) in via Ercole Rosa non c’è più. Così come da tempo è stato portato via il bancomat che si trovava all’ingresso dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”.

Dunque, ricapitolando (ed escludendo Poste italiane), oggi a San Severino restano operative soltanto 4 banche: Intesa San Paolo (viale Europa), Banca Macerata (via Gorgonero), Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano (viale Europa), Banca dei Sibillini Credito cooperativo di Casavecchia (viale della Resistenza).

Le altre le abbiamo perse!