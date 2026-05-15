Glorioso, torna la Festa dell’Ascensione: fede, tradizione e comunità

San Severino si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e condivisione in occasione della Festa dell’Ascensione, in programma domenica 17 maggio al Glorioso. Un appuntamento atteso che unisce la dimensione religiosa a quella comunitaria, richiamando fedeli e visitatori nel suggestivo contesto della chiesa e dei suoi ambienti ricchi di storia e arte.

La giornata sarà scandita da un fitto programma di celebrazioni liturgiche. Si inizierà alle ore 8 con la prima messa, per poi proseguire alle ore 10.30 con la tradizionale processione delle confraternite, che partirà dalla Chiesa di Santa Maria della Pieve. Un momento particolarmente significativo, che testimonia il profondo legame tra la comunità locale e le antiche tradizioni religiose.

A seguire, alle ore 11, è prevista un’ulteriore celebrazione eucaristica, mentre nel pomeriggio, alle ore 17.30, si terranno il Rosario e l’Adorazione eucaristica presso la Cappellina della Lacrimazione, offrendo ai partecipanti un’occasione di raccoglimento e preghiera.

La giornata si concluderà con la messa delle ore 18.

Gli organizzatori segnalano inoltre una variazione importante: la messa delle ore 11 prevista nella Chiesa della Pieve è stata cancellata, invitando i fedeli a fare riferimento alle celebrazioni programmate al santuario di Santa Maria del Glorioso.

La Festa dell’Ascensione rappresenta non solo un importante appuntamento liturgico, ma anche un’opportunità per valorizzare la tradizione spirituale del territorio, favorendo la partecipazione e il senso di appartenenza della comunità locale.