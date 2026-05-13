Calcio giovanile: l’Under 19 della Settempeda in campo per il trofeo “Carlini – Orselli”

La 28^ edizione del torneo Carlini-Orselli ha preso il via in questa settimana e presto toccherà anche alla Settempeda scendere in campo. Cresce l’attesa per il debutto nel torneo della formazione juniores biancorossa che sarà dunque una delle protagoniste della competizione regionale riservata agli under 19. I ragazzi di mister Luca Giacconi giocheranno il primo incontro in trasferta, venerdì 15 maggio (ore 18), sul campo dell’Osimana. La seconda giornata coinciderà con la prima in casa al Soverchia nel giorno di martedì 19 maggio (ore 20) contro il Chiesanuova. Ancora in trasferta, invece, il terzo impegno venerdì 22 maggio a Passatempo (ore 19), mentre gli impegni del turno preliminare si chiuderanno giovedì 28 maggio (ore 20), sempre al Soverchia, contro il Caldarola.

Carlini-Orselli che quest’anno si presenta con una nuova formula: 32 formazioni al via, 4 fasce di merito, 4 sfide per ogni squadra e classifica unica. Seguirà la fase finale ad eliminazione diretta fra le migliori 8 che porterà a semifinali e finalissima. Settempeda che ha deciso di non sfruttare “rinforzi” esterni, ovvero prestiti da altre società come consente il regolamento, perciò andranno in campo tutti ragazzi tesserati quest’anno dalla società biancorossa. La Settempeda si presenta al via con una certa ambizione grazie ad un gruppo affiatato e valido e l’intenzione è quella di fare bene e provare ad andare più avanti possibile nel torneo. L’organico è formato da elementi di qualità e presenta, oltre ai ragazzi che hanno disputato in stagione la juniores regionale, anche tutti i giocatori che hanno fatto parte della prima squadra in Promozione e che hanno giocato in questo torneo come under.

Di seguito riportiamo la rosa biancorossa:

Amici Giacomo, Ammora Pietro, Bellomarì Pietro, Borgiani Riccardo, Carloni Diego, Corna Riccardo, Diop Mouhamadou, Eugeni Leonardo, Giulietti Lorenzo, Lovaglio Alex, Luchetti Emanuele, Marchegiani Paride, Massacci Tommaso, Massi Riccardo, Mercanti Pietro, Meschini Leonardo, Moisa Abimael, Monachesi Alessandro, Ndiaye Mouhamed, Paciaroni Francesco, Piroli Albor, Riti Ilyas, Serenelli Rudy, Sfrappini Francesco, Sparvoli Rocco. All. Giacconi Luca

Roberto Pellegrino