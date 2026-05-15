Manfrica Academy: studenti dell’Agraria a lezione di verde ornamentale e giardinaggio

L’azienda Manfrica mette a disposizione il suo vivaio, il suo know-how e i suoi partner per far vivere agli studenti dell’Istituto agrario “Giuseppe Garibaldi” di Macerata una full immersion nel giardinaggio e nella cura del verde ornamentale. Settori che vedono l’azienda floro-vivaistica di Contrada Abbadia di Fiastra specialista e riferimento in tutta Italia. E’ un primo ingresso, concreto, nel mondo del lavoro, permetterà agli alunni più interessati e volenterosi dell’Agraria di passare dalla teoria alla pratica e al tempo stesso consentirà a Manfrica di “coltivare” gli operai, i tecnici e i collaboratori del suo futuro.

Manfrica Academy si sviluppa tra lezioni teoriche e presenza sul campo, sia nel grande vivaio di Manfrica, sia recandosi direttamente nei cantieri. I ragazzi potranno conoscere e approfondire i vari passaggi, dalla progettazione alla realizzazione, dalla gestione fino alla manutenzione. Spaziando dal momento della potatura a quello dell’irrigazione fino a scoprire le tecniche ingegnose dei giardini pensili, speciali perché possono essere sistemati dove sembrerebbe impossibile, sui tetti piani e in pendenza di case o capannoni aziendali, ma anche sull’asfalto e sopra il cemento armato.

C’è stato già un focus sul verde pensile, con i relatori Franco Scalzini, Samuele Baldoni e Fabio Labanca (quest’ultimi rappresentanti di Harpo, azienda leader nel settore). La lezione è stata un vero corso di aggiornamento tecnico, con visita a “Interno Marche” a Tolentino dove Manfrica ha realizzato un giardino pensile.

In un secondo appuntamento Andrea Santinelli ed Edoardo Spaccini (dirigente Garver) hanno presentato agli alunni un impianto di irrigazione, trattando i materiali, le centraline più le tecniche per la posa.

Infine i titolari di Manfrica, Franco Scalzini, Christian Mengani e Filippo Sfrappini, più l’architetto paesaggista Giulia Pennacchietti, incontrano gli studenti direttamente in vivaio per illustrare i temi riguardanti potature, concimazione, trattamenti e pulizia.

Con la consegna degli attestati si concluderà il primo Manfrica Academy.