Volley serie B: la Sios Novavetro chiude il campionato con una vittoria

La Sios Novavetro San Severino ha chiuso con un bel successo il campionato di serie B maschile di pallavolo. La squadra di coach Federico Domizioli ha superato per 3-0 (parziali: 25-21, 25-21, 25-17) la Don Celso Fermo e ha terminato la stagione al decimo posto in classifica, con gli stessi punti della Paoloni Macerata (35), l’altra unica formazione della provincia impegnata in questa categoria.

I settempedani hanno così potuto salutare il pubblico di casa con il sorriso. Il match, infatti, si è giocato al palasport “Ciarapica” di fronte a un buon numero di spettatori.

“La società desidera ringraziare tutti i giocatori, gli allenatori e lo staff per l’impegno e la dedizione dimostrati durante l’anno – scrive il Club -. Un grazie speciale va anche a tutto il pubblico che ci ha sostenuto con presenza, passione e vicinanza per tutta la stagione. Il vostro supporto è stato fondamentale dentro e fuori dal campo. Chiudiamo questo campionato con la soddisfazione dell’ultima vittoria e con la volontà di ripartire con ancora più determinazione per la prossima stagione”.

Questa la classifica finale del girone D: Sab Group Rubicone 65, La Nef Re Salmone Osimo 59, Novavolley Loreto 55, Querzoli Forlì 53, Cavallino 4 Torri Ferrara 51, Gemini Med San Marino 50, Sabini Castelferretti 43, Okkaido Bologna 40, Paoloni Macerata e Sios Novavetro San Severino Marche 35, M&G Grottazzolina 24, Don Celso Volley Fermo 14, Montorio Teramo 14, Consar Pietro Pezzi Ravenna 8.