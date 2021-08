Volley: Michael Molinari sarà uno dei centrali di Ortona in A2

Un nuovo innesto completa il reparto centrali dell’Ortona in A2. Da Lagonegro arriva infatti il centrale Michael Molinari, classe ’98, alto 197 centimetri. «Sono molto felice di arrivare in una società come la Moaconcept Ortona – ha detto il giovane Molinari – dal momento che tutti me ne parlano bene. Ritroverò dei miei ex compagni quali Tommaso Fabi e Lorenzo Piazza e anche altri giocatori che ho incontrato soltanto da avversari. Il mio obiettivo per la stagione? Sicuramente quello di continuare il mio percorso di crescita dando una mano alla squadra per arrivare il più lontano possibile. L’augurio è quello che i tifosi possano finalmente ritornare sugli spalti, sarebbe davvero una grossa mano per noi giocatori. Non vedo l’ora di conoscere l’ambiente e la tifoseria dei Dragoni».