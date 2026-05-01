Federico Quaranta gira in città una puntata top secret per Linea Verde Discovery

Bellezze e tipicità di San Severino ancora sotto le luci della ribalta. Il popolare conduttore televisivo Federico Quaranta, volto storico di Rai 1, ha fatto tappa in città con la sua troupe per registrare le immagini di una nuova puntata di Linea Verde Discovery, che sarà trasmessa nelle prossime settimane. Nonostante viga il massimo riserbo sui contenuti specifici del servizio — definiti dalla produzione come “top secret” per non rovinare la sorpresa al pubblico — l’itinerario delle riprese ha toccato i punti più iconici del patrimonio settempedano.

Il tour televisivo è iniziato sotto l’ombra della “Madonnina” nel piazzale di Castello al monte, luogo simbolo della città che offre uno dei colpi d’occhio più suggestivi sull’intero territorio. Federico Quaranta, noto per la sua capacità di narrare l’anima dei luoghi, è poi salito in cima alla Torre civica, nel piazzale degli Smeducci, per catturare immagini mozzafiato dall’alto.

La troupe si è successivamente spostata al Marec, il Museo dell’Arte recuperata, che custodisce i tesori salvati dalle chiese del territorio dopo il sisma, confermando l’interesse del programma per il connubio tra valorizzazione artistica e resilienza delle comunità locali.

Federico Quaranta è da anni uno dei narratori più apprezzati del territorio italiano. Conduttore di programmi di successo come Linea Verde, Linea Bianca e Il Provinciale, Quaranta ha saputo rinnovare il linguaggio del racconto rurale e paesaggistico, mettendo sempre al centro l’identità dei luoghi e le storie delle persone che li abitano.

Linea Verde Discovery è lo spin-off del celebre franchise di Rai 1 che si focalizza su viaggi “esperienziali”. Il programma va alla scoperta di percorsi meno battuti, eccellenze enogastronomiche, tradizioni artigianali e progetti di sostenibilità, puntando su una narrazione visiva moderna e coinvolgente.

La partecipazione di San Severino a questo format rappresenta un’altra importante vetrina promozionale per la città, inserendola in un circuito di visibilità nazionale dedicato al turismo consapevole e di qualità.

I dettagli sulla data e l’orario della messa in onda verranno comunicati non appena resi noti dal palinsesto ufficiale.