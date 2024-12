Settempeda, due nuovi arrivi: il portiere Pettinari e il difensore Salvatelli

Doppio colpo in entrata per la Settempeda che inserisce in organico Andrea Pettinari e Daniele Salvatelli. Biancorossi che, dunque, si rinforzano con due elementi di valore con esperienze in serie superiori (serie D ed Eccellenza) e che potranno alzare la qualità in campo oltre che garantire maggiori scelte a mister Ciattaglia. Andrea Pettinari, portiere classe 2001, si era messo in grande evidenza l’anno scorso quando aveva difeso la porta dell’Appignanese, esperienza a cui ha fatto seguito il passaggio questa estate al Porto Sant’Elpidio da cui si è separato in questi giorni. In carriera Pettinari ha vestito le maglie di Corridonia, Montefano, Montegiorgio e Tolentino.

Classe 2001 è anche Daniele Salvatelli, difensore eclettico abile soprattutto a giostrare sulla catena di sinistra. Svincolatosi dall’Atletico Mariner, club con cui ha iniziato la stagione, Salvatelli arriva a San Severino vantando numerose e importanti esperienze a partire da quella a San Marino per proseguire poi con quelle con Giulianova, Sangiustese, Tolentino e Valdichienti Ponte. Per entrambi, dunque, inizia una nuova avventura e la società biancorossa confida che possano far bene e dare una preziosa mano alla squadra per il raggiungimento degli obiettivi.