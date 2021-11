In viale Bigioli arriva “Biosana Pets” per gli amici animali

Inaugurata a San Severino una nuova attività commerciale. Si tratta del negozio di prodotti alimentari biologici per gli amici animali “Biosana Pets”, dove si possono trovare alimenti human grade, alimenti naturali e bio, integratori alimentari, saponi naturali e biologici per la cura e l’igiene degli animali, guinzaglieria e accessori eco friendly ma anche la famosa pasticceria per cani “Doggy Bag” che, per Natale, propone anche un “canettone” al gusto salmone.

Il negozio si trova in viale Bigioli, al civico numero 106.

L’interno del negozio



“L’apertura di una nuova attività è sempre un momento di grande festa. Auguro ai titolari il più grande successo complimentandomi con loro per aver scommesso sul nostro territorio”, ha detto il sindaco Rosa Piermattei intervenendo al taglio del nastro assieme al consigliere comunale Valter Bianchi.