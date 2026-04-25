Ottavi play off: la Climacalor spaventa Pesaro fino all’intervallo, poi perde gara1

La Climacalor sogna fino all’intervallo (34-39) in gara 1 degli ottavi play-off sul parquet della superfavorita Pesaro Basket che l’anno scorso surclassò tutti. Poi, però, il brusco risveglio a suon di tiri dall’arco dei pesaresi nel cesto che hanno sgretolato al rientro sul parquet l’impianto difensivo dei biancorossi i quali pure hanno tenuto testa ai quotati avversari fino alla sirena finale, uscendo battuti meno di quanto indichi il severo score conclusivo di 85-70 che non fotografa il gap realmente esistito tra le due formazioni, venerdì sera. «È stata una gara 1 davvero molto ruvida sotto l’aspetto dei contatti, esattamente come ci aspettavamo – commenta nel post gara 1 coach Giacomo Funari -. Nel primo quarto siamo stati un po’ indecisi difensivamente ma la buona precisione dall’arco in attacco ci ha permesso di rimanere a contatto. Il secondo periodo, invece, è stato davvero di ottima fattura. Siamo riusciti a colmare i molti centimetri in meno che lamentiamo nei confronti dei nostri avversari con un’energia che ci ha permesso di non subire molto e di correre in contropiede in attacco. Purtroppo nel terzo tempo abbiamo subìto un black-out tremendo che contro queste squadre non ti puoi assolutamente permettere, e infatti siamo stati severamente puniti con ben 32 punti subiti e 6 triple realizzate da Pesaro che hanno spezzato la partita». Ciononostante la Climacalor si è ritrovata nel periodo conclusivo in cui «abbiamo provato a raschiare il fondo per ricucire, anche se la formazione pesarese ha fatto valere tutta la sua esperienza abbassando i ritmi della gara con falli spesi per toglierci ritmo e utilizzando il post basso per produrre giri in lunetta. Francamente – conclude il trainer settempedano – penso che il risultato finale non renda onore alla globalità della gara. Se c’è una cosa che i ragazzi hanno dimostrato in gara 1 è che non siamo affatto morti, e daremo ogni briciolo di energia in gara 2 per allungare la serie e tornare a giocarcela a Pesaro». Si conta su un’altra gara gagliarda del lungo “Poti” Potenza a rimbalzo ed in fase conclusiva (15 punti per lui in gara 1), sul cecchino Migliorelli e sulla coppia di assi Magrini-Vissani. Tutti e quadro in doppia cifra in gara 1. Il momento della verità per la Climacalor è fissato a giovedì prossimo, 30 aprile, alle 21.00, al palasport Ciarapica. In caso di vittoria dei biancorossi settempedani si andrebbe alla “bella”, di nuovo a Pesaro, altrimenti la Climacalor saluterebbe il campionato. L’importante sarà comunque uscire a testa alta dal confronto contro i “titani” pesaresi.

PESARO BASKET-CLIMACALOR 85-70

PESARO BASKET: Corsini, Corbin 7, Cecchini 4, Nardini 12, Pagnini 16, Terenzi 18, Giacomini, Cambrini 18, Vichi 10. All. Spagnoli

CLIMACALOR: Magnatti, Bottacchiari n.e., Ortenzi, Severini 4, Migliorelli 12, Potenza 15, Atodiresei 3, Corvatta, Magrini 21, Vissani 15, Vignati. All. Funari

Parziali: 21-19, 13-20, 32-16, 19-15; progressivi: 21-19, 34-39, 66-55, 85-70.

Luca Muscolini