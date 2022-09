La Sios passa agevolmente in quel di Morrovalle e inizia nel migliori dei modi l’annata 2022-2023. Parliamo ovviamente di pallavolo e della formazione maschile del riconfermato coach Adriano Pasquali che ha esordito in Coppa Marche dopo la finale persa al termine della passata stagione.

Contro il sestetto del Microtel “Il Ponte” non c’è storia: fin da subito i ragazzi gialloblu mostrano un buon gioco, nonostante la pesantezza dovuta dalla preparazione. Arrivano così i primi 3 punti stagionali, che sono importanti per il morale e la classifica del girone. Ottimi sono stati inoltre i debutti dei nuovi Di Felice, Palombarini e Petrocchi.

La gara, in programma sabato scorso, era stata rinviata a causa del maltempo. Quindi si è giocata mercoledì sera; adesso il secondo appuntamento (il primo in casa) contro l’Aurora Volley Appignano, previsto per sabato 24 settembre alle ore 21 al palasport di San Severino. E’ la gara numero 2 del girone E di Coppa Marche maschile.