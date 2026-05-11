Oncologia, sala d’attesa più accogliente grazie all’Associazione “La Voce del Cuore per la Chirurgia”

Donazione di poltrone per sala d’attesa al reparto di Oncologia dell’ospedale di San Severino da parte dell’Associazione “La Voce del Cuore per la

Chirurgia”.

Alla cerimonia presso la struttura ospedaliera “Bartolomeo Eustachio” erano presenti il sindaco Rosa Piermattei, la direttrice sanitaria

dell’Ast di Macerata Daniela Corsi, il responsabile della Direzione medica ospedaliera Massimo Sgattoni, la presidentessa dell’associazione “La Voce del Cuore per la Chirurgia” Gabriella Accoramboni con alcuni soci del direttivo e i dottori Nicola Battelli, Direttore del Dipartimento OncoEmatologico e Luca Faloppi, responsabile dell’Uosd di Oncologia ambulatoriale e Day hospital di Camerino e San Severino.

“Desidero ringraziare La voce del Cuore per la Chirurgia per la generosità dimostrata: la vostra donazione rappresenta un contributo al benessere e al

comfort di chi frequenta ogni giorno i nostri spazi. Le nuove poltrone che arredano la sala d’attesa del reparto oncologico rappresentano un invito ad

accogliere e a sentirsi a proprio agio, un gesto di cura verso il paziente”, ha dichiarato la dottoressa Daniela Corsi.

“Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione e sostegno all’Azienda sanitaria maceratese e rappresenta la prima fase di un

programma che intendiamo sviluppare nel tempo, attraverso ulteriori donazioni a favore della struttura ospedaliera settempedana”, ha affermato

Gabriella Accoramboni, presidentessa della Voce del Cuore per la Chirurgia.