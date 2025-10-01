Terza Categoria: l’Asd Settempedana esordisce in casa della Stese

E venne il giorno. Venerdì sarà una giornata storica per il manipolo di giocatori ed appassionati calcistici settempedani che hanno deciso di dare vita all’Asd Settempedana. Dopo settimane di trattative per le urgenze logistiche ed assemblare la squadra agli ordini di mister Fabio Quagliuzzi, coadiuvato da Federico Lorenzi, è tutto pronto per il debutto nel torneo di 3^ Categoria che avverrà in trasferta, sul terreno dell’ostica Stese 2007. «Non sarà facile battere i calzaturieri – si schermisce il presidente Carlo Sfrappini – ma noi ci proveremo, sempre nell’ottica di condivisione e divertimento. Ci vorrà tempo per la quadratura del cerchio, ma i ragazzi ed i tecnici ci stanno lavorando con entusiasmo».

Con l’augurio della città l’Asd Settempedana si schiera ai nastri di partenza con la seguente rosa. Portieri: Luca Costantini e Lorenzo Spadoni. Difensori: Lorenzo Paciaroni, Mario Contaldo, Lorenzo Sparvoli, Matteo Cruciani, Francesco Baldi, Niccolò Paciaroni (il marcatore vanta trascorsi nobili, anche in Eccellenza), l’esperto esterno Filippo Ciccotti, Roland Baruni, Edoardo Magnapane (anche il fluidificante ha collezionato esperienze in categorie superiori), Filippo Rogani, Cambio, Riccardo Acuti ed Ervin Kaja. Centrocampisti: Riccardo Rocci, già nel pacchetto mediano della Settempeda, Manuel Leonori, Jacopo Ribichini, Samuele Moretti, Enrico Biagetti, Francesco Milantoni e l’ex Settempeda Michal Pinkowski. Attaccanti: il già bomber della Settempeda e baby sindaco Leonardo Cappellacci, Marco Bambozzi, Lorenzo Barboni, il talentuoso Roberto Pelagalli e Francesco Gasparrini. Preziosi i supporti del preparatore dei portieri Antonio Corvino, a lungo a guardia dei pali della Settempeda, e di Donatello Cialè, storico supporters dei biancorossi che curerà i muscoli dei protagonisti della nuova piccola-grande realtà di San Severino. Ci sarà da divertirsi!

Lu.Mus.