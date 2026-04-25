La Settempeda perde a Grottammare (3-2), ma chiude il campionato al terzo posto

La Settempeda chiude il campionato con un’altra sconfitta sul campo del Grottammare (3-2), ma questa volta lo fa uscendo dal campo con onore, dopo una partita ben giocata e mettendo in evidenza i propri giovani che hanno fatto bene. La gara in realtà avrebbe potuto chiudersi in maniera diversa per i settempedani dato che avrebbero meritato qualcosa in più per quanto fatto vedere nell’arco dei 90’. Alla fine, comunque, viene celebrato un terzo posto finale di prestigio che rende onore e merito ad una squadra che ha ben figurato e fatto un cammino positivo culminato con l’obiettivo di essere la migliore fra le squadre “normali”, cioè la prima dietro alle due corazzate che dopo la pausa invernale hanno fatto corsa a sé. Per il Grottammare, invece, arriva la vittoria voluta ed ottenuto con cuore e voglia, ma non è servita per avere il vantaggio nei playout non saranno in casa, ma in trasferta sul campo del Porto Sant’Elpidio dove servirà una vittoria per evitare la retrocessione e proseguire la rincorsa alla salvezza.

La cronaca

Ultima fatica, in trasferta, di campionato per la Settempeda che si presenta sul campo del Grottammare. Squadra biancazzurra di casa che sta correndo per la salvezza e vuole fare bottino pieno per provare ad avere il vantaggio del campo nei playout, praticamente certi. Per i biancorossi, invece, non ci sono obiettivi concreti da centrare a parte quello di provare a chiudere in terza piazza. I rivieraschi di Campanile scendono in campo con il miglior undici possibile dove ci sono quattro under; Pierantoni conferma la scelta di fare rotazioni robuste fra tutti gli elementi della rosa e manda in campo un undici inedito e rivoluzionato. Sono ben sei gli under: Giulietti, Monachesi, Massacci, Borgiani, Ammora e Giacomo Amici(per il classe 2007 esordio assoluto); fra gli over tocca a Brandi, Dutto, Bonifazi, Guermandi e Tulli, capitano per la prima volta. Prima del via viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il grande tifoso ed ex giocatore del Grottammare Francesco Pomili, detto “Astutillo”, recentemente scomparso. Partita che entra subito nel vivo tanto che al primo affondo i locali passano. Dal fischio di inizio passano appena 25 secondi e il passaggio in verticale per Pomili mette il numero 10 davanti a Giulietti che in uscita tocca l’attaccante che dopo il dribbling va giù. Rigore che ci sta e che lo stesso bomber locale trasforma con precisione spiazzando Giulietti con un destro a mezza altezza. Al 5’ la Settempeda ha una grossa chance per ristabilire immediatamente la parità: scatto di Tulli, ingresso in area, finta e sterzata, tiro di sinistro a colpo sicuro, respinta quasi sulla linea di un difensore. L’azione non si chiude qui, perché c’è Bonifazi che può calcia dal limite con traiettoria deviata di testa da un difensore in corner. I biancorossi crescono e costruiscono belle trame come quella del 18’ che vale il pareggi. Borgiani da dentro i sedici metri carica il destro trovando un preciso diagonale che si infila nell’angolo lontano. Lo stesso Borgiani è protagonista della ripartenza centrale (21’) che lo vede servire a sinistra Tulli il quale, non trovando varchi per tirare, si accentra per poi aprire a destra per Ammora che controlla e calcia con palla sull’esterno del palo. Dal possibile vantaggio e nel momento migliore ospite, ecco che arriva invece il nuovo vantaggio del Grottammare: capovolgimento rapido di fronte che mette in movimento Pomili che affonda in area sulla sinistra trovando poi da posizione defilata un sinistro imparabile che entra sotto la traversa. 2-1 e sono 18 i gol per il vice capocannoniere del girone B. Fino all’intervallo succederà ben poco con ritmi più bassi e squadre meno propositive. Non sarà così invece ad inizio ripresa quando le due formazioni riprendono con verve e azioni ficcanti. La prima occasione è per i rivieraschi con Mazzieri (entrato per l’infortunato e bravo Loretucci) che ci prova dal limite con rasoterra di poco largo. La Settempeda replica al 15’ e trova il nuovo pari: punizione da sinistra, pallone in area, rinvio corto e Tulli non perdona con un destro rasoterra di prima intenzione che entra centralmente. Parità che dura poco però dato che due minuti più tardi il Grottammare va di nuovo in vantaggio e sarà in maniera definitiva. Ndreu riceve palla, prende la mira e piazza il destro a giro alla sinistra di Giulietti. Situazione ottimale come punteggio e come tema tattico per i biancazzurri che possono agire di rimessa. Al 33’ è Guenci che ha lo spazio per centrare la porta, ma il suo tiro è debole e centrale per impensierire Giulietti. Siamo nel finale di match e la Settempeda dà l’impressione di non voler cedere il passo e così ci prova cercando di spingere in avanti. Sfrappini, uno dei subentrati, si muove bene al limite trovando poi un tocco perfetto per smarcare Compagnucci(altro neo entrato) che da ottima posizione calcia però male mettendo sul fondo. In pratica è questa l’ultima azione della sfida che si chiude dopo 6’ di recupero. Vince il Grottammare che però dovrà salvarsi passando dai playout; la Settempeda invece chiude qui la propria stagione con la soddisfazione del terzo posto nella classifica finale.

GROTTAMMARE-SETTEMPEDA 3-2

MARCATORI: pt 2’ Pomili su rigore, 18’ Borgiani, 22’ Pomili; st 15’ Tulli, 17’ Ndreu

GROTTAMMARE: Beni, Porfiri (17’ st Carafa), Tombolini, Alfonsi (21’ st Polini), Paniconi, Fabrizi, Loretucci (44’ pt Mazzieri), Guenci (43’ st Ragni), Ndreu, Pomili, Di Nicolò (17’ st Ricci). A disp. Diakhaby, Ferrari, capponi, Imbrescia. All. Campanile

SETTMPEDA: Giulietti, Brandi, Monachesi (13’st Sfrappini), Bonifazi, Dutto, Amici (7’st Quadrini), Ammora, Massacci (28’ st Russo), Guermandi, Borgiani (21’ st Meschini), Tulli (21’ st Compagnucci). A disp. Marchegiani, Pagliari, Dolciotti, Montanari. All. Pierantoni

ARBITRO: Paoletti di Fermo. Assistenti: Bejko di Jesi e Angelini di Fermo

NOTE: ammoniti Loretucci, Massacci, Quadrini. Angoli: 0-2. Recupero: pt 3’, st 6’

Roberto Pellegrino