Il Coni Marche premia Sebastiano Molinari, campione del mondo di Tiro all’elica

Sebastiano Molinari, classe 1961, è stato insignito di due prestigiosi riconoscimenti in occasione della Festa dello Sport promossa dal Comitato regionale del Coni Marche e organizzata dal Comitato provinciale al teatro della Filarmonica di Macerata.

Durante la cerimonia, Molinari ha ricevuto la Palma di bronzo al Merito tecnico insieme alla Medaglia d’oro al Valore atletico: un doppio riconoscimento che ne attesta sia l’eccellenza sportiva che il contributo tecnico.

I premi sono stati conferiti in particolare per la sua recente e straordinaria vittoria ai Campionati del mondo di Tiro all’elica a squadre. A settembre, Molinari è stato protagonista assoluto della conquista dell’oro e del titolo iridato della squadra maschile italiana a Cordoba, in Argentina. Insieme ai compagni Filippo Bastianini e Antonio Passalacqua, il tris d’assi italiano ha dominato la competizione, chiudendo con un risultato di 55/60 che non ha avuto rivali al mondo.

Sebastiano Molinari è una figura di spicco nel panorama del tiro a volo internazionale. La sua carriera è caratterizzata da numerose vittorie e piazzamenti di rilievo che hanno portato lustro non solo alla Federazione italiana tiro a volo, la Fitav, ma anche al territorio settempedano.

Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti a Macerata è intervenuto anche l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni.