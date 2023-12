Di nuovo insieme alla ragguardevole distanza di cinquant’anni. Sì, addirittura mezzo secolo, che però non ha scalfito il valore dell’amicizia con cui i diplomati della 5^ A di Ragioneria hanno voluto ritrovarsi per tornare indietro nel tempo tra aneddoti, bei ricordi, racconti di ciò che hanno vissuto insieme e della vita che ciascuno si è costruito dopo il traguardo tagliato orgogliosamente allora. Nell’accattivante cornice del ristorante settempedano “Due Torri” di Paolo Severini si sono seduti davanti ad una tavola imbandita di cibo sopraffino per trascorrere ancora una volta un po’ di tempo insieme e per brindare alla data del diploma, conseguito nel lontano 26 luglio 1973. Da allora tantissimi i cambiamenti, numerose le persone incrociate e salutate, diverse le vie intraprese, ma ferma la volontà di rivivere insieme uno spicchio dei vividi momenti di allora. Tanti auguri, ragionieri del 1973: Massimiliano Acerbi, Stefania Ferretti, Daniela Lambertucci, Sergio Massi, Ulderico Moglianetti, Giorgio Nobili, Pietro Passarotti, Marcello Rogani e Maria Grazia Spinarelli.

Lu.Mus.