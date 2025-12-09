Ricostruzione post sisma: finanziate opere per 500 milioni di euro

Torna agibile in via Rossini uno stabile composto da tre unità abitative e un ufficio-studio professionale, dichiarato non utilizzabile per motivi di sicurezza a seguito dell’emergenza sismica.

L’edificio è stato oggetto di importanti lavori di demolizione e ricostruzione, resi possibili grazie a un contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma pari a circa un milione e 200 mila euro erogato dall’Usr della Regione Marche. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’immobile e di ripristinare pienamente le sue funzionalità, in linea con le più recenti normative antisismiche.

Intanto il finanziamento complessivo destinato alle pratiche private della ricostruzione, compresi gli edifici pubblici, i luoghi di culto e la delocalizzazione delle attività produttive, ammonta a quasi 500 milioni di euro.

Di questi, oltre 458 milioni di euro, sono già stati assegnati alla ricostruzione privata. Le somme stanziate permettono il recupero di 763 edifici.

Le cifre sono state fornite dal sindaco Rosa Piermattei nell’ultima seduta consiliare del 2025.

Più di mille le pratiche presentate che riguardano, nel dettaglio, 424 interventi di ricostruzione leggera, 135 interventi di ricostruzione pesante, 441 pratiche relative all’Ordinanza 100 e 6 pratiche inserite nell’ambito dell’Ordinanza 13/2017.

Ad oggi risultano già concluse 481 pratiche per contributi sisma e 46 per contributi fuori sisma.