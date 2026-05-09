Musica da Camera: “EnerTrio” in concerto al Feronia tra note di Dvorak e Arensky

Il sipario del teatro Feronia si apre per un nuovo ed emozionante appuntamento dedicato alla musica da Camera. Domenica 10 maggio, alle ore 17.30, i riflettori saranno puntati sull’EnerTrio.

Il concerto propone un programma di straordinario fascino che mette a confronto due pilastri del repertorio tardo-romantico slavo e russo: Antonín Dvořák e Anton Arensky.

L’apertura della serata sarà affidata al celebre Trio n. 4 in mi minore, op. 90, meglio conosciuto come “Dumky”, di Antonín Dvořák. Composto nel 1891, il brano si distacca dalla forma sonata tradizionale per articolarsi in sei episodi basati sulla “dumka”, una danza popolare ucraina caratterizzata dal contrasto tra momenti di profonda malinconia e improvvise esplosioni di gioia ritmica.

A seguire, il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere eleganti del Trio n. 1 in re minore, op. 32 di Anton Arensky. Dedicato alla memoria del violoncellista Karl Davydov, questo capolavoro è celebre per l’intensità del suo adagio e per il dialogo serrato tra i tre strumenti, che richiede un’assoluta sintonia tecnica ed emotiva.

L’EnerTrio è una realtà consolidata nel panorama cameristico nazionale, nata dalla volontà di tre musicisti marchigiani di approfondire il vasto repertorio per trio con pianoforte. Conosciuti per il loro rigore filologico unito a una vibrante sensibilità interpretativa, i componenti vantano carriere solistiche e collaborazioni con prestigiose orchestre e istituzioni musicali.