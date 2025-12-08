Inaugurata in piazza la mostra della Settempeda su “I nostri 100 anni”

La mostra “I nostri 100 anni” dedicata al secolo di vita e di storia della Società sportiva Settempeda è stata inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 18.30 e ha richiamato tantissime persone che si sono radunate davanti ai locali che ospitano la mostra in Piazza del Popolo (sotto il loggiato del palazzo municipale). Hanno presenziato al classico taglio del nastro il presidente della Settempeda Marco Crescenzi, i componenti del Comitato del Centenario – con in testa il presidente Federico Corvini -, il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore allo sport Paolo Paoloni (ex calciatore biancorosso). Hanno assistito alla cerimonia anche molti giovani e giovanissimi atleti del settore giovanile biancorosso, giocatori attuali e del passato (alcuni non residenti a San Severino arrivati appositamente per l’evento) e naturalmente tifosi ed appassionati che non si sono voluti perdere questo appuntamento significativo e per certi versi storico. Chi vorrà visitare la mostra, curata ed allestita scrupolosamente e nei minimi dettagli dai responsabili del Comitato del centenario insieme a Gabriele Cipolletta, storico del calcio settempedano (dal suo archivio personale arriva gran parte del materiale esposto), avrà modo di apprezzare una parte significativa della storia centenaria del club come i tanti suggestivi cimeli riguardanti la squadra biancorossa (maglie, foto, video e tanto altro).

Un inizio di mostra, dunque, positivo e che ha regalato grande soddisfazione a tutti gli organizzatori che hanno potuto riscontrare già un enorme successo e un gran numero di presenze.

Si sta già pensando a un prolungamento della mostra stessa oltre il periodo già fissato che va dal 7 al 14 dicembre (apertura pomeridiana tutti i giorni dalle 17.30 alle 19, mentre sabato e domenica l’orario è 10.30-12 e 17.30-19). prevista un’apertura speciale per i giorni 20, 21, 26 e 27 dicembre (orario 10.30-12 e 17.30-19).

r. p.