Festa dell’8 dicembre in piazza: la Croce rossa presenta la nuova ambulanza

Il Comitato Croce Rossa Italiana di San Severino lunedì 8 dicembre parteciperà alle attività organizzate dalla Pro loco in occasione del mercatino per la Festa dell’Immacolata Concezione.

I volontari della Croce rossa vi accoglieranno in Piazza del Popolo presso il gazebo con divertenti giochi adatti a tutti, gadget e decori natalizi, ma soprattutto per presentarvi la nuova ambulanza!

Sarà un’occasione per conoscere l’associazione e le principali attività in cui il Comitato settempedano è impegnato: azioni di sensibilizzazione e prevenzione, corsi di formazione di primo soccorso e di aggiornamento, gestione delle emergenze, Servizio civile universale, attività di assistenza e di trasporto sanitario.

Particolare spazio verrà dedicato ai ragazzi nell’ambito del progetto LoveRED, – TABU’ + CONSAPEVOLEZZA, promosso da CRI con il supporto di Durex, quale campagna di sensibilizzazione e prevenzione in occasione del 1° dicembre, giornata contro le infezioni sessualmente trasmissibili. Un’iniziativa di informazione rivolta principalmente ai giovani, che si pone l’obiettivo di aumentare la conoscenza e la consapevolezza, fornendo indicazioni corrette su come proteggersi.

Alle ore 19 l’inaugurazione ufficiale della nuova ambulanza: un importante progetto finanziario (circa 98.000 euro) in cui la CRI di San Severino ha voluto impegnarsi per sostituire il vecchio mezzo ormai inutilizzabile dopo quasi 20 anni di onorato servizio. Quotidianamente i nostri volontari sono impegnati a garantire ai cittadini settempedani la copertura dei servizi di trasporto con ambulanze (per privati o in convenzione con l’Ast), con pulmino disabili o con taxi sociale e sanitario. Un’attività che coinvolge molti volontari che donano la loro professionalità ed il loro tempo al servizio di una collettività sempre più composta da persone fragili, anziane, bisognose di attenzione e di cure sanitarie, ma che spesso subiscono i disagi derivanti da un contesto geografico ed organizzativo che non agevola la fruizione dei servizi ospedalieri.

304.443 km percorsi, 3.148 trasporti effettuati, tantissime le persone servite: questi i numeri delle attività della CRI di San Severino nel 2025.

Cogliete l’occasione del mercatino dell’8 dicembre per conoscere il mondo della Croce rossa italiana, per divertirvi insieme ai volontari, per approfondire le opportunità che l’associazione offre, e non dimenticate di acquistare i gadget natalizi e donare il vostro contributo per sostenere il Comitato settempedano nell’acquisto della nuova ambulanza e nell’offrire assistenza ai nostri concittadini. Vi aspettiamo!

Noi accendiamo i motori… tu ci aiuti a fare il pieno?

Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severino Marche OdV

IBAN IT26C0306969150100000007507 / P.Iva 01840790438

Le donazioni a CRI sono interamente deducibili, contattaci:

Cellulare 3334680268 / Email: sanseverinomarche@cri.it / Sito: www.sanseverinomarche.cri.it

FB: Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severino Marche / Instagram: CRI San Severino Marche