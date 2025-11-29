Casette Verdini strappa il 2-2: la Settempeda non vince da quattro partite

Si allunga a quattro gare il digiuno di vittorie della Settempeda che si lascia sfuggire i tre punti contro il Casette Verdini proprio nei minuti finali quando credeva di avercela fatta al termine di una rimonta importante costruita nel secondo tempo dopo che gli ospiti erano andati all’intervallo avanti di una rete. La doppietta di un ottimo Tulli (il migliore dei suoi con Dolciotti, assist e rigore guadagnato) non è dunque servita a ritrovare il sorriso dopo un mese e così i biancorossi devono masticare amaro ancora una volta e se ne vanno a casa con tanto rammarico.

Non manca nemmeno un po’ di rabbia per i tifosi locali generata dalle decisioni dell’arbitro prese in merito ai due calci piazzati dai quali sono giunti i due gol ospiti (soprattutto nel secondo caso quando è apparsa evidente l’inversione del fallo su Zappasodi, da favore a contro); direttore di gara, poi, poco convincente anche in alcune sanzioni disciplinari (9 ammoniti) apparse troppo severe dentro un match combattuto ma sostanzialmente corretto. Da annotare anche che non sembra finire il periodo poco fortunato per i settempedani che vengono puniti al minimo errore o disattenzione o episodio. Dopo aver fatto sempre la partita con possesso continuo e manovra nella metà campo altrui, la Settempeda non ha saputo gestire al meglio il prezioso risultato mostrando una certa difficoltà nei minuti finali quando la squadra si è abbassata troppo dando così coraggio al Casette Verdini che, dopo una prova accorta e attenta, ha avuto il merito, anche grazie ai giovani entrati in corso d’opera, di crederci e mettendoci la giusta voglia alla fine è stato premiato con il 2-2 finale. Nel prossimo turno, penultimo di andata, i biancorossi di Pierantoni saranno in trasferta a Corridonia.

La cronaca

Al Soverchia la Settempeda sfida il Casette Verdini di Lattanzi nel penultimo impegno casalingo del 2025. Gli ospiti, guidati dal settempedano e capitano Romanski, iniziano guardinghi e compatti. I locali, rispetto a Monturano, sono gli stessi per 10/11 con la novità Dolciotti (alla prima da titolare) che rimpiazza lo squalificato Perez; indisponibile ancora Guermandi mentre l’ultimo arrivo Russo parte dalla panchina. Avvio di ostilità che mostra una Settempeda che prende possesso delle operazioni. Al 9’ il match sembra potersi sbloccare in favore dei locali, ma l’occasione clamorosa non si concretizza perché l’azione iniziata da Montanari con un cross basso non trattenuto da Carnevali vede Tulli calciare a colpo sicuro con respinta sulla linea di un difensore poi Compagnucci da centro area non trova lo specchio. A sorpresa il Casette Verdini (22’) trova il modo di andare in vantaggio: punizione guadagnata con esperienza da Romanski, palla dentro la lunetta dell’area con Campana che pesca il jolly con un destro forte e preciso che si incastra sotto l’incrocio alla destra di Marchegiani. Poco prima della mezzora ancora Tulli va ad un passo dal gol. Girata di sinistro da buona posizione e pallone che, dopo aver lambito il palo, termina sul fondo. Si va al secondo tempo e la Settempeda prosegue i suoi attacchi. Dolciotti indirizza verso Compagnucci che lascia scorrere per l’accorrente Quadrini che tira in corsa di piatto destro con traiettoria centrale che Carnevali ferma agevolmente. Gli sforzi biancorossi trovano giusto premio al 6’. Dalla bandierina parte un’azione che vede Montanari tentare un cross, la palla diventa buona per Dolciotti che potrebbe concludere, ma finta il tiro inventando un gran assist per Tulli che fa un ottimo movimento, si coordina bene per poi scaricare un perfetto diagonale che trafigge Carnevali. Non basta alla Settempeda aver trovato la parità e infatti al 19’ giunge puntuale il sorpasso: Dolciotti riceve palla in area, arriva Campana che colpisce il numero 16 con un intervento da dietro che è evidente e non lascia dubbi. Rigore che Tulli trasforma mettendo il destro nell’angolino basso alla destra del portiere. Iniziano i cambi (fra i locali esordio per Russo) e quelli ospiti sembrano portare verve e grinta. I biancorossi perdono metri di campo e abbassano il baricentro. Il ritmo dei biancorossi cala così come la capacità di gestire palla e manovra. Allora il Casette Verdini capisce che può provarci e inizia a spingere. Il primo tentativo è di Moschetta con un tiro centrale che Marchegiani controlla facilmente. Al 43’ c’è un pallone che filtra in area settempedana sul quale va Tommaso Pagliari che calcia in corsa sfiorando il palo. Il pari è nell’aria e arriva puntuale al 44’. Punizione da destra con palla che spiove in area dove dal mucchio sbuca la testa di Morettini che indirizza nell’angolo basso alla sinistra di Marchegiani. E’ il gol del 2-2, risultato che non cambierà più durante i 4’ del recupero. Triplice fischio che vede una Settempeda ancora ripresa e beffata nel finale e un Casette soddisfatto che festeggia perché porta via dal Soverchia un punto insperato per come si era sviluppato il match.

Il tabellino

SETTEMPEDA-CASETTE VERDINI 2-2

MARCATORI: pt 22’ Campana; st 51’ Tulli, 19’ Tulli su rigore, 44’ Morettini

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari (29’st Sfrappini), Pagliari, Dutto, Zappasodi, Quadrini (39’st Sigismondi), Borgiani (32’st Eugeni), Tulli (32’st Ammora), Dolciotti, Compagnucci (17’st Russo). A disp. Giulietti, Monachesi, Bernabei, Meschini. All. Pierantoni

CASETTE VERDINI: Carnevali, Isaku (19’st Trinetta), Ciurlanti (31’pt Ferri), Guing, Donnari, Moschetta, Carpineti (29’st Pagliari), Campana, Latini (3’st Del Brutto), Morettini, Romanski (15’st Juarez Delfino). A disp. Pinzi, Tarquini, Blunno, Cingolani. All. Lattanzi

ARBITRO: Cerolini di Macerata. Assistenti: Gasperi di SBT e Serena Mercuri di Fermo

NOTE: ammoniti Montanari, Romanski, Morettini, Guing, Moschetta, Eugeni, Dolciotti, Pagliari. Angoli: 5-2. Recupero: pt 1’, st 4’

Roberto Pellegrino