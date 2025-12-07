Ultime news
Lutto: è morto Franco Libero Costantini, un “Alpino per sempre”

7 Dicembre 2025

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Franco Libero Costantini, persona molto conosciuta in città, soprattutto per il suo essere “Alpino per sempre”, una “penna nera” nell’animo e nel fisico, anche dopo aver tolto la divisa in gioventù. Aveva 80 anni.

Uomo dalla corporatura statuaria, da sempre appassionato di calcio, ma anche profondo conoscitore di storia e di politica, Franco era un ameno conversatore sempre attento alle vicende di San Severino.

Lascia la moglie Simonella, i figli Valerio e Luca, i nipoti Leonard, Vittorio e Mary Elide, la sorella Fiorina.

I funerali si svolgeranno domenica 7 dicembre, alle 15, nella chiesa della frazione di Taccoli.

Per la sua scomparsa la società Audax Settempedana, dove milita il figlio Luca, ha chiesto prontamente il rinvio della gara di 3^ Categoria contro il San Ginesio (che potrebbe essere recuperata lunedì 15 dicembre).

L’Audax, a nome del presidente Carlo Sfrappini, si stringe affettuosamente al proprio tesserato Luca Costantini e porge fervide condoglianze alla sua famiglia.

