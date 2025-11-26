Finissage della mostra “La natura del Segno nelle Marche” con la presentazione del catalogo

Si conclude con un evento speciale la mostra di successo “La natura del segno nelle marche. Tracce di collezionismo fra primo e secondo Novecento”, a cura di Maria Letizia Paiato che ha animato i suggestivi ambienti della chiesa di Santa Maria della Misericordia in queste settimane.

L’Amministrazione comunale e gli organizzatori sono lieti di invitare il pubblico al finissage che si terrà domenica 30 novembre, a partire dalle ore 18, e che sarà l’occasione per presentare ufficialmente il catalogo dell’esposizione, pubblicato da Amala§unta Edizioni di Monica Simoni.

L’evento di chiusura rappresenta l’ultima opportunità per immergersi nelle opere che hanno esplorato il dialogo profondo tra l’arte contemporanea del Novecento marchigiano e del suo collezionismo. La mostra ha riscosso un notevole interesse di pubblico e critica, confermando la vitalità culturale del territorio.

Il programma del finissage prevede gli interventi del sindaco Rosa Piermattei, dell’assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi, della curatrice della mostra, Maria Letizia Paiato, e dell’organizzatore dell’evento, Paolo Gobbi.

Saranno inoltre presenti artisti e collezionisti le cui opere sono state protagoniste di questo percorso espositivo. Seguirà la presentazione del catalogo ufficiale, una pubblicazione che raccoglie le immagini delle opere esposte, testi critici approfonditi di Paolo Gobbi e Maria Letizia Paiato, commenti sul tema del collezionismo di Paola Ballesi, Pierfrancesco Giannangeli, Daniele Taddei, brevi pensieri e testimonianze di eredi e collezionisti Manuela Giuli e Gianluca Pecchia, Antonio Mercuri e Patrizia Taddei, contributi volti a lasciare una traccia duratura di questo progetto espositivo.

Al termine visita conclusiva della mostra seguirà un momento conviviale per celebrare insieme il successo dell’iniziativa e ringraziare tutti i partecipanti e i visitatori con un brindisi di Natale.

La mostra è sostenuta dal Comune e promossa dall’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi di Macerata, nonché dall’associazione Yoruba diffusione arte contemporanea Aps. Inoltre è patrocinata da Fondazione Marche Cultura, Accademia Belle Arti di Macerata, Fondazione Salimbeni e Uteam.

Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione Gabriele Porfiri, presidente del Centro Studi Ivo Pannaggi di Macerata, l’Archivio Nino Ricci e la Collezione Pianesi-Principi di Macerata, la Collezione Bellabarba di San Severino, la Collezione Giuli-Pecchia di Fabriano, Claudio Buffarini Tenenti, Valeria Carnevali, Pierfrancesco Giannangeli, Andrea Giusti, Antonio Mercuri, Daniele Taddei, Patrizia Taddei e numerosi altri collezionisti e prestatori di Ancona, Bologna, Jesi, Macerata, San Severino e Tolentino che hanno gentilmente messo a disposizione il proprio patrimonio per questa mostra che sarà ancora visitabile giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19, sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.