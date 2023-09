Si dividono la posta in palio Passatempese e Settempeda nello scontro diretto che ha aperto il cammino in campionato delle due formazioni nel girone C di Prima categoria. Risultato che alla fine dei 95’ si può considerare giusto dopo una sfida combattuta, equilibrata e con toni agonistici accesi in cui le occasioni migliori sono state dei biancorossi ospiti (compreso un rigore evidente non concesso), ma i locali non hanno certo demeritato facendo una gara aggressiva puntando su compattezza, fisicità e buona corsa. Match intenso e con diversi scontri fisici e partita che ha avuto pochi spunti tecnici degni di nota. Settempeda che ha viaggiato un po’ ad intermittenza puntando spesso sui lanci lunghi senza comunque mai rinunciare a pungere, provandoci fino all’ultimo e giocando un secondo tempo più convincente rispetto al primo. Uno zero a zero che porta un punto ai biancorossi che è un buon viatico per aprire la stagione, anche se serve crescere e migliorare come squadra e gioco. Insomma c’è lavoro da fare. Passatempese che potrà ben figurare soprattutto sul proprio campo dove non sarà semplice per nessuno raccogliere punti.

La cronaca

Comincia il campionato e la nuova Settempeda affronta la trasferta di Passatempo andando ad affrontare al “Muzio Gallo” la locale squadra gialloblù appena retrocessa dalla Promozione e neofita del girone C. Nessuna novità tattica per mister Ferranti che si affida al 4-3-3 (nell’undici titolare non c’è Silla con Meschini al suo posto); mister Mezzanotte invece sceglie per la sua Passatempese un modulo che si avvicina molto al 4-1-4-1. La prima chance è di marca locale con Donzelli che può scattare verso l’area per poi calciare in corsa. Il rasoterra è fermato da Caracci, ma è lampante l’eccesso di egoismo del centravanti che non serve a centro area il liberissimo Catena. La prima seria replica della Settempeda arriva al 21’ quando Montanari effettua un bel lancio lungo in verticale che sorprende i centrali avversari e permette ad Eclizietta di trovarsi davanti alla porta. Il numero 11 biancorosso tenta di scavalcare il portiere con un morbido tocco sotto con Campana abile a rimanere in piedi ed a deviare il tiro. Il resto del primo tempo non regala altre emozioni a parte alcuni contrasti duri che accendono un po’ gli animi come nel caso di Eclizietta (ammonito per aver steso Esposito con una sorta di reazione che poteva costare un cartellino di altro colore) e di Ferri (brutta entrata su Eclizietta non sanzionata e anche questa rischiosa e passibile di una sanzione anche severa). Ripresa che si apre con ritmi un po’ più alti, ma di palle gol se ne vedono poche. Primo spunto di Rossini che salta indisturbato in area ma mette largo. Al 16’ Settempeda molto pericolosa e alla fine molto arrabbiata. Castellano lavora palla a sinistra da dove serve Dolciotti che controlla e calcia con il sinistro. Campana respinge in tuffo, ma corto tanto da consentire a Quadrini di calciare quasi da centro area a botta sicura. La sfera sembra diretta in gol, ma un difensore interviene ribattendo il destro del centrocampista usando però le braccia che appaiono alte e larghe tanto da “parare” la palla. L’arbitro non prende decisioni facendo proseguire il gioco tra le proteste vibranti di giocatori e panchina ospiti. Si va dalla parte opposta e ci sono due angoli consecutivi per la Passatempese con altrettanti grossi pericoli per la porta di Caracci che vede passarsi davanti due palloni insidiosi che nessuno dei compagni intercetta e nessuno degli attaccanti riesce a toccare in porta. Si arriva agli ultimi minuti del match quando la Settempeda crea un’altra limpida palla gol: Montanari da sinistra mette un bel pallone che giunge a Lazzari che, da ottima posizione e tutto solo, può battere verso il primo palo ma colpisce male spedendo sul fondo. La risposta gialloblù è di Rossini che salta in mischia deviando di testa sopra la traversa. La gara dopo cinque minuti di recupero finisce con un pareggio ad occhiali.

Il tabellino

PASSATEMPESE – SETTEMPEDA 0-0

PASSATEMPESE: Campana, Maraschio, Esposito, Rossini, Mandolini, Stortoni, Catena, Ferri, Donzelli, Gramazio (38’ st Mihaylov), Borgognoni (29’ st Capomagi). A disp. Cola, Lorenzini, Marchetti, Mercanti, Della Rossa, Clementi, Pasquini. All. Mezzanotte.

SETTEMPEDA: Caracci, Lazzari, Montanari, Dolciotti, Tacconi, Marcaccio, Quadrini, Meschini, Cappelletti (22’ st Sfrappini), Castellano, Eclizietta. A disp. Bartoloni, Codoni, Copani, Gega, Gianfelici, Maffei, Ronci, Tabarretti. All. Ferranti.

ARBITRO: Biagini di Pesaro

NOTE: ammoniti Mandolini, Maraschio, Eclizietta, Montanari. Angoli: 3-3. Recupero: pt 1’, st 5’

r.p.