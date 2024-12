Encomi della Regione a 28 aziende del territorio: fra loro anche la “Sios”

Giornata di orgoglio settempedano alla cerimonia di consegna degli encomi del Consiglio regionale delle Marche a ventotto aziende del territorio che si sono distinte per qualità, storia e modelli di gestione esemplari. Alla cerimonia, organizzata al Teatrino Campana di Osimo, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto produttivo regionale, hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, il vicepresidente Gianluca Pasqui e il consigliere segretario dell’ufficio di Presidenza, Pierpaolo Borroni.

Tra le aziende premiate, infatti, c’era anche la Sios srl di San Severino, realtà produttiva della famiglia Taborro.

Fondata nel 1969 da Luigi Taborro , la Sios Srl opera nel settore degli imballaggi in cartone ondulato, con una gamma che spazia da scatole americane a fustellati complessi, espositori e imballaggi sostenibili, etc. L’azienda ha in dote tecnologie avanzate per la stampa flexografica in quadricromia, è riconosciuta per la sua attenzione alla sostenibilità ambientale e per il forte radicamento nel territorio ed è una dimostrazione di come innovazione e tradizione possano convivere armoniosamente.

Alla cerimonia ha preso parte pure il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto personalmente complimentarsi con Gualtiero Taborro, presidente del Cda della Sios, il quale ha ritirato il riconoscimento per la famiglia.

“Questo encomio – ha detto il sindaco – è un riconoscimento all’impegno messo nella propria attività da imprenditori illuminati ma anche una testimonianza di come il lavoro di qualità possa portare prestigio non solo all’azienda Sios ma alla nostra intera comunità settempedana. A nome della Città di San Severino mi sento in dovere di ringraziare l’impresa Sios e tutti i lavoratori in essa occupati per il loro essere ambasciatrici del nostro territorio e del saper fare marchigiano”.

L’azienda è da sempre attenta anche alla salvaguardia ambientale visto che da tempo adotta processi a basso impatto e materiali riciclabili. Grazie a questa visione, la Sios ha saputo espandere la sua presenza non solo in Italia, ma anche su mercati internazionali.