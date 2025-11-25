Celebrata la Virgo Fidelis, omaggio a fedeltà e coraggio dell’Arma dei Carabinieri

La sezione di San Severino dell’Associazione nazionale Carabinieri ha celebrato la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. La cerimonia religiosa si è tenuta nella chiesa del monastero di Santa Chiara, a Castello al monte.

Il momento di fede ha unito il ricordo dei caduti in servizio al ringraziamento per il quotidiano impegno dell’Arma. Erano presenti anche il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, e il presidente dell’Anc di San Severino, maresciallo maggiore cavalier Decio Bianchi, con socie e soci del sodalizio.

Il sindaco Piermattei ha rimarcato l’importanza del presidio locale, specialmente nel contesto attuale: “Ogni giorno, i nostri Carabinieri operano in silenzio, con professionalità e coraggio, per garantire la nostra serenità, tutelando la legalità anche nelle realtà più complesse. A San Severino sentiamo in modo particolare la vicinanza dell’Arma. La stazione dei Carabinieri è un presidio essenziale e rassicurante, un punto di riferimento insostituibile per la prevenzione, la gestione delle emergenze e, in particolare, per il supporto alla popolazione in questa lunga fase post-sisma”.

La ricorrenza della Virgo Fidelis, istituita nel 1949 e che cade l’8 dicembre (festa dell’Immacolata), è indissolubilmente legata per l’Arma dei Carabinieri alla Battaglia di Culqualber in Africa Orientale.

Il 21 novembre 1941, durante lo scontro, un intero Battaglione Carabinieri si sacrificò in un’eroica e strenua difesa. Per questo atto di supremo valore, la Bandiera dell’Arma fu insignita di una Medaglia d’Oro al Valor Militare, rendendo la giornata un momento di profonda riflessione sull’eroismo e l’abnegazione.