La scrittrice Lucia Tancredi ospite dei “Teatri” con il suo ultimo romanzo “Ersilia e le altre”

Successo di pubblico e di critica per l’evento culturale promosso dai Teatri di Sanseverino nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”. L’iniziativa, ospitata nell’auditorium di palazzo vescovile, ha visto protagonista la scrittrice Lucia Tancredi e la presentazione del suo ultimo e intenso romanzo: “Ersilia e le altre” edito da Ponte alle Grazie. L’evento ha offerto uno spunto di profonda riflessione sui temi dell’identità femminile, dell’emancipazione e della solidarietà.

La serata è stata sapientemente moderata da Francesco Rapaccioni, direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, che ha guidato l’autrice nell’esplorazione della figura centrale del libro: Ersilia Majno, fondatrice dell’Unione femminile e dell’Asilo Mariuccia a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento.

Attraverso una narrazione ricca di finezza e sensibilità storica, Lucia Tancredi ha saputo riportare in vita la storia di Ersilia e del corale “movimento” di donne – tra cui Anna Kuliscioff, Ada Negri, Maria Montessori e Sibilla Aleramo – che hanno tracciato la strada per il riscatto femminile in Italia.

L’incontro ha registrato una calorosa partecipazione della comunità ed è avvenuto alla presenza del sindaco Rosa Piermattei che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: “Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare un’autrice sensibile e profonda come Lucia Tancredi. Con il suo libro ‘Ersilia e le Altre’, ci ha offerto l’opportunità di riflettere su temi sempre attuali, legati all’identità femminile, alle sfide sociali e alla forza delle relazioni umane nel tempo. La cultura e la letteratura sono fondamentali per la crescita della nostra comunità e questi incontri rappresentano un momento cruciale di scambio e arricchimento”.

Il successo della serata dedicata ad “Ersilia e le altre” conferma l’alto valore della rassegna “Incontri con l’autore” come punto di riferimento per il dibattito culturale e l’approfondimento letterario nel territorio.