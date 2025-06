Settempeda: ultimi impegni per il settore giovanile, intanto il bilancio è positivo

Periodo intenso per i tanti appuntamenti che hanno viste impegnate le squadre del settore giovanile della Settempeda che devono giocare o già si sono disimpegnate in diversi tornei provinciali e regionali. Fra pochi giorni ad esempio toccherà agli Esordienti 2012 che saranno di scena in quel di Treia per l’evento denominato “Non mi gioco la vita” che, oltre all’aspetto calcistico, guarderà al sociale e promuoverà un interessante incontro dedicato ai giovani sul tema delle dipendenze; pochi giorni dopo toccherà ai Giovanissimi (istruttori Saverio Verdicchio e Filippo Orlandani) andare in campo per il Trofeo Marche.

Per le altre formazioni biancorosse, invece, è tempo di bilanci sull’attività svolta sottolineando che, al di là dell’aspetto prettamente sportivo e agonistico, il giudizio è senza dubbio positivo e che il lavoro svolto ha avuto ottimi riscontri sotto ogni punto di vista.

L’annata può essere considerata più che buona con tante risposte positive da parte di ogni gruppo. La dirigenza è soddisfatta della stagione con tutti gli obiettivi raggiunti: numero di iscritti in aumento, continuità nel lavoro, intenti comuni nel percorso calcistico, buoni risultati e miglioramenti dei ragazzi.

Tornando a parlare degli impegni sostenuti dai giovani calciatori biancorossi, iniziamo dai Pulcini 2014 (istruttori Carlo Sparapassi, Nicola Rapaccioni, Giacomo Buratti) che si sono recati a Potenza Picena per il torneo “Giocando al Calcio” e sono stati bravi a chiudere al secondo posto, risultato che corona l’intera ottima stagione.

Gli Esordienti 2013 (istruttori Piero Pispicia e Giacomo Buratti) hanno affrontato invece il torneo “Ciriaci” in quel di Cingoli al termine del quale si portano a casa buone prestazioni contro formazioni di livello.

Passando agli Allievi (istruttori Piero Pispicia e Giacomo Buratti) c’è stato il prestigioso torneo “Velox” come utile banco di prova per una squadra che ha ben figurato così come ha fatto per tutto l’anno.

La Juniores, infine, ha di recente preso parte all’importante torneo “Carlini-Orselli” dove ha fatto prestazioni degne di nota (diverse vittorie) e messo in mostra ragazzi interessanti e di prospettiva.

Roberto Pellegrino