Marcia con un ritmo da primato in trasferta la Settempeda che fa poker di successi lontano dal “Soverchia” (dove manca ancora il primo acuto stagionale) cogliendo tre punti importanti a Castelraimondo facendo suo il derby contro la Folgore. Finisce 3-1 per i biancorossi l’attesa sfida da zona alta della classifica e al termine dei 90’ la Settempeda opera il sorpasso proprio ai danni dei castellani posizionandosi in terza piazza. Match combattuto e ben giocato da ambo le parti con i biancorossi cinici e concreti sotto porta che hanno saputo sfruttare ogni chance punendo i locali al minimo errore, ma anche bravi a costruire azioni pregevoli in velocità e di prima che hanno mostrato una squadra sicura e convinta dei propri mezzi che non ha sbagliato approccio né atteggiamento disputando in particolare un ottimo primo tempo.

Non era facile manovrare su un campo inzuppato (malgrado la superficie in sintetico), ma la tecnica dei giocatori di Ruggeri è prevalsa sulle condizioni meteo e del terreno permettendo di imbastire trame interessanti. Né era semplice affrontare un avversario di valore e ostico che ci ha messo tanto impegno e grinta, ma che ha sofferto alcune situazioni difensive costate caro e la poca precisione al momento di concludere verso la porta biancorossa. Alla fine valutando il tutto appare meritato il successo della Settempeda che ha ritrovato il gol di Ulissi (primo in stagione) e la conferma come goleador di Silla (secondo centro consecutivo in trasferta) e di Capenti (sempre più capocannoniere della squadra con sei reti). Da elogiare anche la puntuale prova di Latini, il prezioso e preciso Tabarretti e un Kheder in evidente crescita. Prossimo turno, decimo di andata, vedrà la Settempeda impegnata nel primo dei due incontri consecutivi in casa, quello contro l’Urbisaglia (sabato 26, ore 14.30).

La cronaca

E’ un derby in piena regola quello tra Folgore e Settempeda che si affrontano al Comunale di Castelraimondo per la nona giornata in una sfida dal sapore play off visto che le due contendenti si presentano come quarta e quinta, separate da una sola lunghezza.

Nella Folgore (schierata con il 4-2-3-1), Varone è in panchina ma solo per onor di firma e così centrale di difesa è Binanti che lascia il posto a destra a Valeriani mentre il rientrante Albanese è al fianco di Bisbocci e dell’ex Francucci. Mister Ruggeri non cambia il modulo di riferimento e così nel 4-3-3 Verdolini fa l’esterno sinistro di attacco con Capenti prima punta e Ulissi a destra; in mezzo torna titolare Rossi con Quadrini e Silla ai lati; infine in difesa, dove sono assenti Mariani e Forresi, trovano spazio Tabarretti e Kheder come terzini e Campilia e Latini come centrali. In porta capitan Caracci. La fase di studio è breve perché al primo vero affondo (7’) la Settempeda passa al termine di una azione splendida. Ulissi prende palla a centrocampo per poi servire sullo scatto Capenti che di prima intenzione trova il compagno scattato centralmente che controlla a seguire per entrare in area da dove piazza il piatto destro alla sinistra di Tafa. Rasoterra preciso che vale il primo centro in campionato per il numero 9 biancorosso. La Folgore accenna una reazione immediata, ma viene colpita quasi subito (13’ dopo la prima rete)dal raddoppio dei settempedani. E’ il minuto 20 quando Quadrini pennella una punizione dalla trequarti destra con palla tesa che spiove in area nella zona di Silla che salta quel tanto che basta per deviare verso l’angolino basso lontano superando Tafa proteso in tuffo. Il match ora è decisamente dalla parte biancorossa e diventa ancora più marcato come tema tattico: locali protesi in avanti con possesso palla, per lo più sterile, e ospiti compatti e ben organizzati dietro e pronti a ripartire. Nell’ultimo scorcio del primo tempo la Folgore crea le occasioni migliori. Al 34’ gran punizione di Albanese dai venti metri con palla sopra la barriera e diretta sotto l’incrocio ma il balzo di Caracci è notevole così come la parata. Al 42’, dopo che Bisbocci aveva pescato in area Lasku fermato prima di concludere dal recupero di Campilia, tocca sempre al numero 7 di casa avere la ghiotta opportunità per accorciare le distanze con una palla comoda davanti a Caracci ma colpita male. Nel frattempo si fa male Verdolini (problema muscolare dopo uno scatto) con Minnucci che ne prende il posto andando a fare la mezzala destra con Quadrini trequartista.

Il risultato rimane invariato fino all’intervallo mentre la ripresa è subito scoppiettante. Un episodio rimette in corsa la Folgore. Su di un lungo rilancio Caracci esce dai pali e viene sorpreso dal rimbalzo alto del pallone che lo scavalca favorendo Francucci che tenta un primo tiro, respinto dal capitano biancorosso, e poi al secondo tiro fa centro da posizione scomoda trovando un preciso diagonale che tocca la faccia interna del palo e poi finisce dentro. Ruggeri toglie Rossi (ammonito) per non correre il rischio di restare in dieci mettendo Lleshi (mezzala nel ripristinato 4-3-3). Inizia un’altra partita? In molti lo avranno pensato, ma è la Settempeda ha dare la risposta sotto forma di terzo gol. Quadrini parte palla al piede e poi lancia Ulissi sulla destra che, una volta entrato in area, si ferma e serve all’indietro l’accorrente Capenti che calcia in corsa con il destro di contro balzo mandando la sfera a gonfiare la rete sulla sinistra di Tafa. Splendido tiro del bomber biancorosso e nuovo allungo con due reti di scarto. La replica della Folgore è affidata al sinistro di capitan Sparvoli che mette in area un pallone che diventa buono per Francucci che colpisce di testa con Capenti ben appostato che rinvia corto favorendo il tiro di Belli che finisce largo. Carucci opera tutti i cambi inserendo i giovani che con impegno e corsa cercano di creare qualcosa come al 25’ con Fiorgentili che, sfruttando una respinta corta di Caracci, tenta di inquadrare lo specchio ma sbaglia. Malgrado la buona volontà i locali non creano molto tanto che si deve arrivare al 46’ per registrare una importante parata di Caracci che deve distendersi in tuffo sulla sua sinistra per toccare in angolo il rasoterra dal limite di Di Filippo. E’ l’ultima azione del match che premia la Settempeda e condanna la Folgore al secondo stop casalingo del torneo.

Il tabellino

FOLGORE-SETTEMPEDA 1-3

RETI: pt 7’ Ulissi, 20’ Silla, st 2’ Francucci, 5’ Capenti

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Tafa, Valeriani (59’ Belli), Lori Giacomo (69’ Fiorgentili), Sparvoli, Binanti, Lasku (78’ Scuriatti), Lori Simone, Francucci (66’ Dashi), Albanese, Bisbocci (80’ Agasi). A disp. Turcu, Guido, Varone, cicconi. All. Carucci

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti, Kheder, Rossi (49’ Lleshi), Campilia, Latini, Quadrini (89’ Panicari), Silla, Ulissi, Verdolini (38’ Minnucci), Capenti (87’ Granili). A disp. Palazzetti, Codoni, Orlandani, Broglia, Sfrappini. All. Ruggeri

ARBITRO: Irene Tirri di Macerata

NOTE: ammoniti: Lasku, Bisbocci, Agasi, Tafa, Lori Simone, Rossi, Minnucci, Quadrini. Angoli: 4-2. Recupero: pt 2’, st 3’

Roberto Pellegrino