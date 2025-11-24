Calcio a cinque: la capolista Osimo vince a San Severino per 4 a 3

Arriva un altro 4-3 per il San Severino calcio a 5, ma questa volta è negativo perché vuol dire sconfitta casalinga. Dopo aver festeggiato il 3-4 di Camerino nel derby, i settempedani devono arrendersi fra le mura amiche all’Osimo che passa, appunto, per 4-3. Sfida dura e complicata contro una formazione che viaggia nei piani alti della classifica, ma che inizia nel migliore dei modi per i biancorossi locali che la sbloccano dopo soli 4’ con il bomber Nicola Nardi (mvp di serata). Gli ospiti replicano con Lerro, pari che però dura appena 60’’ dato che Sebastiano Grillo riporta avanti i suoi. Finale di tempo non buono per il San Severino che va al riposo sotto 2-3 visto che giungono le reti di Carancini e Gabbanelli per gli osimani. Prima parte della ripresa all’insegna dell’equilibrio e molto combattuta. Il match si decide poi a metà frazione quando Dollani firma l’allungo ospite che mette una ipoteca importante sui destini dell’incontro che i settempedani riescono solo in parte a cambiare con un altro gol di Nicola Nardi. Prodezza che però non evita la sconfitta che tiene i biancorossi al nono posto (13 punti), mentre lancia in vetta l’Osimo a quota 21 in coabitazione con il Castelfidardo. Prossimo turno per i ragazzi di Munafò in trasferta sul campo del Sambucheto.

SAN SEVERINO: Vignati, Soverchia, Franchini, Dialuce, Paciaroni, Borioni, Liuti, Bonci, Nardi, Piccinini, Grillo, Principi (p). All. Munafò

Roberto Pellegrino