Volley, primo successo interno per la Sios Novavetro: ora altre tre gare casalinghe di fila

La Sios Novavetro conquista la sua prima vittoria casalinga contro l’Asd Montorio Volley, formazione abruzzese allenata dal coach Gianni Rosichini, “vecchia” conoscenza della pallavolo maceratese. La gara è stata incanalata subito sui giusti binari dalla squadra settempedana che, dopo aver vinto bene il primo set, è riuscita a restare concentrata anche nella seconda frazione e a chiuderla mettendo a terra i palloni decisivi. Poi, nel terzo parziale, quando la Sios Novavetro sembrava avviata a chiudere agevolmente il match, la compagine ospite si è resa protagonista di una bella rimonta. Tuttavia, il finale è stato di nuovo di marca locale: i ragazzi di coach Federico Domizioli hanno ritrovato lucidità e archiviato la sfida con un perentorio 3-0 (parziali: 25-18, 25-21, 25-20).

“Abbiamo messo in pratica quello su cui stiamo lavorando – ha sottolineato proprio il tecnico Domizioli – cioè un cambio palla un po’ più fluido e una battuta-ricezione migliore. Con Montorio è andata bene. Ora ci attendono altre tre sfide casalinghe consecutive che speriamo di sfruttare…”. Il calendario, infatti, propone subito un’altra gara interna – sabato 29 novembre (ore 17) – contro Consar Pietro Pezzi Ravenna. Poi arriverà il derby con la Paoloni Macerata – sabato 6 dicembre (ore 17) – che pure si disputerà al palasport “Ciarapica” di San Severino a seguito della richiesta del Club maceratese di invertire la sede dell’incontro (si giocherà in casa della Paoloni nel girone di ritorno). Infine, la gara con La Nef Re Salmone Osimo Ancona, una delle big del campionato, sabato 13 dicembre (ore 17).

La classifica del girone, dopo sette giornate, è la seguente: Sab Group Rubicone 19, La Nef Re Salmone Osimo 18, San Marino 17, Loreto e Querzoli Forlì 14, Cavallino 4 Torri Ferrara 13, Paoloni Macerata 12, Hokkaido Bologna 11, M&G Scuola Pallavolo SsDarl, Pallavolo Sabini e Sios Novavetro 7, Montorio e Don Celso Volley 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.