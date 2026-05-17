Alberto Giuliani saluta Modena e torna in Grecia: allenerà di nuovo l’Olympiakos

Alberto Giuliani e il Modena Volley si separano: la notizia era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità. Dopo due stagioni e mezzo alla guida dei Gialli, le strade del tecnico marchigiano, promesso sposo dell’Olympiakos, e della Valsa Group si dividono, al termine di un campionato positivo e che ha regalato il ritorno in Europa dopo tre stagioni, con la qualificazione alla prossima Challenge Cup.

Arrivato a Modena nel gennaio 2024, Giuliani ha chiuso la sua esperienza in gialloblu con una costante crescita, sia in termini di ringiovanimento del roster, che di piazzamenti in campionato: dopo l’ottavo posto conquistato nella prima stagione, in cui era subentrato a Petrella, sono arrivati un settimo posto lo scorso anno ed un quarto, ad un soffio dal secondo, nel campionato appena concluso.

Sebbene tutte e tre le stagioni si siano chiuse con l’eliminazione ai quarti dei playoff scudetto, anche nel torneo di consolazione che mette in palio un posto in Challenge Cup i numeri della Valsa Group sono cresciuti: dopo una semifinale ed una finale ottenute nelle prime due stagioni, quest’anno il tecnico marchigiano e i suoi ragazzi sono riusciti invece a vincere i playoff quinto posto, riportando Modena in Europa, cosa che non accadeva dal 2023.

Ecco la lettera di Alberto Giuliani ai tifosi modenesi

Cari tifosi modenesi,

dopo due anni e mezzo intensi e tre campionati vissuti insieme, al termine di un confronto sereno e costruttivo con il club, è arrivato per me il momento di fare nuove scelte professionali.

Lascio un gruppo di ragazzi che, grazie al loro impegno, hanno compiuto progressi eccezionali e che potranno portare Modena sempre più in alto.

Sono stati anni importanti, fatti di lavoro, passione e, soprattutto, di un legame forte con questa città e con voi, che non avete mai fatto mancare il vostro sostegno. Ho avuto la fortuna di vivere da vicino cosa significhi Modena: una piazza esigente, competente, ma anche profondamente innamorata della propria squadra.

In questi due anni e mezzo abbiamo condiviso momenti belli, sfide difficili e tante emozioni. Ogni partita al PalaPanini, ogni applauso, ogni incitamento resteranno dentro di me. È proprio nei momenti più complicati che ho percepito ancora di più il vostro attaccamento e la vostra presenza.

Desidero ringraziare sinceramente il club per la fiducia e il supporto costante. Grazie ad Andrea Sartoretti, direttore generale, e ad Alberto Casadei, direttore sportivo, per la collaborazione e il lavoro condiviso. Un ringraziamento speciale va alla proprietà: a Giulia Gabana, che mi ha scelto e mi ha dato l’opportunità di vivere questa esperienza, e a Christian Storci, per la stima sincera e costante che mi ha sempre dimostrato. In lui ho visto non solo una grande passione, ma anche visione, equilibrio e un forte senso di appartenenza: qualità che sono certo potranno essere determinanti per il futuro di questo club.

Un pensiero sentito va anche allo staff tecnico e allo staff fisico, per la competenza, la dedizione e la passione dimostrate ogni giorno. Il lavoro quotidiano condiviso è stato fondamentale in questo percorso.

Un pensiero va anche ai giornalisti che seguono quotidianamente la squadra: sempre attenti, spesso pungenti, ma indiscutibilmente competenti. Il confronto con voi fa parte del gioco e contribuisce a mantenere alto il livello.

Voglio ringraziare voi tifosi per il rispetto, l’affetto e l’energia che mi avete trasmesso giorno dopo giorno. Allenare qui non è solo un lavoro: è un’esperienza che lascia il segno, umano e professionale.

Lascio Modena con gratitudine e con tanti ricordi che porterò sempre con me, ma anche con la soddisfazione concreta di aver contribuito al percorso europeo attraverso la vittoria dei playoff per il 5° posto, giusto coronamento di una stagione vissuta sempre al massimo.

Auguro a questa squadra e a questa città il meglio per il futuro, perché meritate di continuare a vivere grandi soddisfazioni.