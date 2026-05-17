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Coach Alberto Giuliani
Coach Alberto Giuliani

Alberto Giuliani saluta Modena e torna in Grecia: allenerà di nuovo l’Olympiakos

in Sport 17 Maggio 2026 401 Visite

Alberto Giuliani e il Modena Volley si separano: la notizia era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità. Dopo due stagioni e mezzo alla guida dei Gialli, le strade del tecnico marchigiano, promesso sposo dell’Olympiakos, e della Valsa Group si dividono, al termine di un campionato positivo e che ha regalato il ritorno in Europa dopo tre stagioni, con la qualificazione alla prossima Challenge Cup.

Arrivato a Modena nel gennaio 2024, Giuliani ha chiuso la sua esperienza in gialloblu con una costante crescita, sia in termini di ringiovanimento del roster, che di piazzamenti in campionato: dopo l’ottavo posto conquistato nella prima stagione, in cui era subentrato a Petrella, sono arrivati un settimo posto lo scorso anno ed un quarto, ad un soffio dal secondo, nel campionato appena concluso.

Sebbene tutte e tre le stagioni si siano chiuse con l’eliminazione ai quarti dei playoff scudetto, anche nel torneo di consolazione che mette in palio un posto in Challenge Cup i numeri della Valsa Group sono cresciuti: dopo una semifinale ed una finale ottenute nelle prime due stagioni, quest’anno il tecnico marchigiano e i suoi ragazzi sono riusciti invece a vincere i playoff quinto posto, riportando Modena in Europa, cosa che non accadeva dal 2023.

Giuliani vince la Challenge Cup

Giuliani vinse la Challenge Cup nel 2023 con l’Olympiakos Atene

Ecco la lettera di Alberto Giuliani ai tifosi modenesi

Cari tifosi modenesi,
dopo due anni e mezzo intensi e tre campionati vissuti insieme, al termine di un confronto sereno e costruttivo con il club, è arrivato per me il momento di fare nuove scelte professionali.
Lascio un gruppo di ragazzi che, grazie al loro impegno, hanno compiuto progressi eccezionali e che potranno portare Modena sempre più in alto.
Sono stati anni importanti, fatti di lavoro, passione e, soprattutto, di un legame forte con questa città e con voi, che non avete mai fatto mancare il vostro sostegno. Ho avuto la fortuna di vivere da vicino cosa significhi Modena: una piazza esigente, competente, ma anche profondamente innamorata della propria squadra.
In questi due anni e mezzo abbiamo condiviso momenti belli, sfide difficili e tante emozioni. Ogni partita al PalaPanini, ogni applauso, ogni incitamento resteranno dentro di me. È proprio nei momenti più complicati che ho percepito ancora di più il vostro attaccamento e la vostra presenza.
Desidero ringraziare sinceramente il club per la fiducia e il supporto costante. Grazie ad Andrea Sartoretti, direttore generale, e ad Alberto Casadei, direttore sportivo, per la collaborazione e il lavoro condiviso. Un ringraziamento speciale va alla proprietà: a Giulia Gabana, che mi ha scelto e mi ha dato l’opportunità di vivere questa esperienza, e a Christian Storci, per la stima sincera e costante che mi ha sempre dimostrato. In lui ho visto non solo una grande passione, ma anche visione, equilibrio e un forte senso di appartenenza: qualità che sono certo potranno essere determinanti per il futuro di questo club.
Un pensiero sentito va anche allo staff tecnico e allo staff fisico, per la competenza, la dedizione e la passione dimostrate ogni giorno. Il lavoro quotidiano condiviso è stato fondamentale in questo percorso.
Un pensiero va anche ai giornalisti che seguono quotidianamente la squadra: sempre attenti, spesso pungenti, ma indiscutibilmente competenti. Il confronto con voi fa parte del gioco e contribuisce a mantenere alto il livello.
Voglio ringraziare voi tifosi per il rispetto, l’affetto e l’energia che mi avete trasmesso giorno dopo giorno. Allenare qui non è solo un lavoro: è un’esperienza che lascia il segno, umano e professionale.
Lascio Modena con gratitudine e con tanti ricordi che porterò sempre con me, ma anche con la soddisfazione concreta di aver contribuito al percorso europeo attraverso la vittoria dei playoff per il 5° posto, giusto coronamento di una stagione vissuta sempre al massimo.
Auguro a questa squadra e a questa città il meglio per il futuro, perché meritate di continuare a vivere grandi soddisfazioni.

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