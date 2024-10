Unione montana: selezione per l’assunzione di istruttori tecnici a tempo determinato

L’Unione montana informa che è indetta una selezione pubblica, per solo colloquio, per l’eventuale assunzione di istruttori tecnici (ex categoria C) a tempo determinato (parziale o pieno).

La selezione, in particolare, è finalizzata alla formazione di una graduatoria a cui potranno attingere l’Unione montana e i suoi Comuni per esigenze ex art. 50 bis DL 189/2016 o per l’attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr.

La durata della singola assunzione ex art. 50 bis DL 189/2016 sarà stabilita dall’Ente utilizzatore e sarà comunque subordinata alle esigenze disciplinate dalla normativa sul terremoto del Centro Italia 2016 che potrà disporre anche eventuali proroghe per la gestione commissariale.

In caso di assunzione Pnrr il singolo ente utilizzatore definirà la durata nel relativo contratto di lavoro. Tali contratti possono essere stipulati anche per un periodo superiore a trentasei mesi, ma non eccendente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (salvo proroghe di legge).

Per le assunzioni effettuate per esigenze diverse dall’emergenza sismica o attuazione del Pnrr, ciascun Ente utilizzatore determinerà condizioni (tempo parziale o pieno) e durata del contratto di lavoro.

Per l’ammissione è necessario il possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado per geometri.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online predisposto, previa lettura del bando di concorso pubblicato sul portale del reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it/) con il titolo: Selezione pubblica per solo colloquio per eventuale assunzione di istruttori tecnici a tempo determinato incluse esigenze connesse al sisma 2016 o attuazione degli interventi Pnrr area degli Istruttori (ex cat. C) Unione montana Potenza Esino Musone. Il bando è presente anche nella sezione “Concorsi” del sito internet dell’Unione montana Potenza Esino Musone.

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale fino alle ore 23.59 del 10 novembre 2024.

Per eventuali ed ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al responsabile dell’Area Amministrativa, dottor Alessio Sacchi, al numero telefonico 0733 637245 dal lunedì al venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 15.30-17.30 o al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@umpotenzaesino.it.