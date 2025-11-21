Si riunisce il Consiglio comunale: all’odg nuovo campo da padel a Rocchetta

Mercoledì 26 novembre torna a riunirsi il Consiglio comunale, convocato per le ore 19 nella sala consiliare del municipio.

Dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, verranno affrontati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 341 del 17.10.2025, relativa alla “Variazione urgente n. 4 al bilancio di previsione 2025/2027”;

approvazione della variazione di bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

variante al Piano regolatore generale per una delocalizzazione di un fabbricato danneggiato dal sisma 2016 in località Cusiano-Colleluce;

variante al Piano regolatore generale relativa alla procedura Suap per la realizzazione di un centro sportivo per padel in località Rocchetta, che include l’adeguamento della viabilità e l’incremento degli standard urbanistici presentata dalle società Promozioni Immobiliari Srl e Rock Padel Srl.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche l’approvazione dell’elenco definitivo e la relativa perimetrazione delle aree soggette ai previsti vincoli confermativi, ai sensi della legge quadro 353/2000, del catasto incendi boschivi e la definizione dei controlli in materia di accertamento di conformità e modalità di attuazione della Legge Regionale n. 1/2018 e successive modifiche.

La seduta sarà aperta al pubblico – la cittadinanza è invitata a partecipare – e verrà trasmessa in diretta streaming anche sul canale YouTube del Comune di San Severino.