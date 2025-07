Fondazione Claudi: inaugurata la mostra fotografica di Fiorella Sampaolo

Serata magica, quella di domenica 27 luglio a Serrapetrona, per l’apertura del XIII Festival d’Estate a Palazzo Claudi: prima l’inaugurazione della mostra fotografica “Lo sguardo della luce” di Fiorella Sampaolo, poi la musica e la poesia che si fondono insieme rendendo omaggio al “Cantico delle creature” di San Francesco d’Assisi, grazie alle note suonate al pianoforte da Francesco Pasqualotto e alle riflessioni del poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Rondoni proveniva proprio da Assisi dove è stata presentata, nella Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, la mostra “Io, frate Francesco. 800 anni di una grande avventura”, che sarà uno dei fulcri del 46° Meeting per l’amicizia fra i popoli, a Rimini (22-27 agosto 2025). E al pubblico – davvero numeroso – che gremiva il cortile di Palazzo Claudi ha consegnato una meditazione lanciata poche ore prima dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, presente anche lui ad Assisi: «Beati i miti, perché erediteranno la terra». Mitezza non come passività – ha spiegato Rondoni -, ma come potenza discreta e generativa: “San Francesco è ancora oggi punto di riferimento universale perché ha incarnato quella mitezza che cambia la storia senza usare la forza”.

Alla serata d’apertura del Festival sono intervenuti il presidente della Fondazione Claudi, professor Massimo Ciambotti, il sindaco di Serrapetrona, Silvia Pinzi, e il maestro Michele Torresetti, direttore artistico del Festival. Al taglio del nastro, oltre all’autrice delle fotografie, Fiorella Sampaolo, ha partecipato anche l’editore fiorentino Andrea Ulivi che ha curato il catalogo della mostra (Edizioni della Meridiana). Le quaranta foto in bianco e nero, accompagnate da una selezione di poesie inedite firmate da Davide Rondoni, resteranno esposte a Palazzo Claudi per tutto il mese di agosto, sia nelle serate del Festival, sia nei week end o su prenotazione al numero 392 0669348).

La rassegna di musica da camera prosegue ora con il secondo appuntamento, in programma mercoledì 30 luglio:“Vienna-America, un viaggio in quartetto” con il “Doré Quartet”, musiche di Webern, Haydn e Dvorak. Compongono il quartetto Ilaria Taioli e Samuele Di Gioia (violino), Salvatore Emanuel Borrelli (viola) e Caterina Vannoni (violoncello). Il concerto inizierà alle 21.30 (ingresso gratuito, in caso di maltempo si terrà nella chiesa di San Francesco). In apertura porterà il suo saluto l’avvocato Corrado Zucconi Galli Fonseca, presidente della sezione delle Marche della Gioventù musicale italiana, profondo conoscitore dei brani che verranno eseguiti.

Al termine della serata brindisi insieme nel cortile di Palazzo Claudi con vernaccia e dolci tipici.

L’ultimo evento del Festival sarà quello di sabato 2 agosto, “El mar: musica e racconti di mare”, con Lucky Fella – Trio Fortunato con Elisa Dal Corso (voce e fisarmonica), Julyo Fortunato (fisarmonica, ukundola, tamburo oceanico) e Gioele Mazza (chitarra); canti della tradizione italiana, portoghese e argentina.