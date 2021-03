Fondazione Claudi: Elena Verzì vince il premio “Le stanze del tempo”

La trentenne calabrese Elena Verzì è la vincitrice dell’edizione 2020 del Premio letterario “Le stanze del tempo” promosso dalla Fondazione Claudi di Serrapetrona e riservato a giovani poeti emergenti. “Il conferimento ufficiale – spiega il presidente, prof. Massimo Ciambotti – è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e, se sarà possibile, avverrà durante il Salone del libro di Torino, in programma dal 13 al 17 maggio al Lingotto”.

Elena Verzì si è aggiudicata l’ottava edizione del Premio con la raccolta di poesie “L’amore misurato”. “Un canzoniere d’amore che non indulge a sentimentalismi, dove l’emozione è trattenuta nei suoi nuclei espositivi perché il lettore riceva le sue granate ancora inesplose in mano – sottolinea il poeta Davide Rondoni, presidente della Commissione giudicatrice – e decida che rischio correre. Perché non c’è dubbio che a leggere queste pagine si corre un rischio. Come ogni volta che si parla d’amore fissandone gli occhi, di fuoco e giada”.

Elena Verzì, nata a Catanzaro, è una logopedista, vive e lavora in Calabria. Ha partecipato a vari concorsi di poesia. Alcuni suoi componimenti sono presenti in antologie delle Edizioni Ursini. Nel 2016 ha pubblicato la raccolta “Fiori e fango” con Eretica Edizioni. Inoltre, una serie di poesie è stata tradotta e pubblicata in lingua spagnola per il Centro culturale Tina Modotti.

Come noto, il Premio “Le stanze del tempo” è stato ideato per rendere omaggio alla figura di Claudio Claudi (1914-1972), poeta e filosofo, di cui la Fondazione studia il pensiero e l’opera dandone rilievo a livello nazionale e internazionale. E proprio su questo filone della riscoperta del mondo della poesia tout court non poteva mancare un evento dedicato al “sommo poeta” Dante Alighieri.

Si tratta di un appuntamento in streaming, una “preview” del Piccolo Festival dell’essenziale 2021, in programma giovedì 25 marzo, alle 21, con una lettura e un commento del trentatreesimo canto del Paradiso a cura di Davide Rondoni. Sarà possibile seguirlo sulla pagina Facebook del Piccolo Festival dell’essenziale (https://cutt.ly/lz96012) o tramite la piattaforma Zoom (meeting ID: 816 6073 4222, passcode 1234). Nel corso della serata è previsto un intervento musicale di Ambrogio Sparagna e sarà reso omaggio anche ad Americo Mazzotta e Giovanni Gastel.